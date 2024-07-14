2024新北市兒童藝術節7/13~7/21登場

照片取自新北市政府

2024新北市兒童藝術節於13日起在新北市市民廣場正式登場。新北市長侯友宜表示，新北市兒童藝術節是暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，辦理至今已邁入第16年，累積參與人次超過660萬人。今年以「怪獸王國」為主題，規劃六大主題場域：歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿神秘、奇幻與冒險的國度，邀請大家和兒藝節怪獸IP一起化身為王國子民，展開奇妙的冒險旅程。

新北市文化局表示，新北市市民廣場從7月13日到7月21日每天規劃主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊於週末帶來精采演出。週間則有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳演出。7月14日起至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，舞者透過舞蹈、手勢、音樂，搭配大型飛行物和風箏，帶來充滿節奏感的遊走式演出。

活動期間在市民廣場有藝術家李文政，打造全新大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊。同樣在市民廣場還有「怪獸小徑」，由來自臺灣、日本、墨西哥等國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品。另外，市府大廳則由teamLab團隊打造「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於板橋區府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全臺首創的「Recircus 移動綠劇場」，以「永續」為初衷，帶來為期9天不間斷的馬戲演出。

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