幫青年探索職涯、提升技能 北市青年局推免費講座開放報名

畢業季剛過，不少畢業社會新鮮人也開始投入社會尋找合適工作。北市青年局青年職涯發展中心，在7月推出三場職涯成長講座，除了幫助青年探索自身需求外，以及軟體學習提升職場競爭力，活動從即日起開放報名，講座全都免費，青年局強調，靈活思維及多元化技能已成為職場必備能力，盼透過講座陪伴青年在職涯的路上一起成長。

目前正值畢業季，青年局表示，新鮮人在在求職路上可能面臨迷惘，也可能在第一份工作中發現加強職場技能需求，青年職涯發展中心從21日起也規畫三場講座，包含牌卡探索職涯需求與目標設計專屬職涯之路、Canva實作入門及進階課程。

青年局表示，7月份職涯課程設計，均以畢業生求職為需求，為讓青年找到「命定職業」，課程設計以「知己」的職涯探索出發，透過牌卡互動體驗的方式進行，協助青年在尋職期間找到方向，突破職涯盲點，為自己找出最佳設計方案。

除職涯探索課程外，也特別精選Canva入門及進階課程，透過初階課程學習基本操作和設計技巧，掌握製作各式圖像及簡報設計技巧，接續在進階課程將傳授Canva近兩年不斷更新的AI應用技術，與科技與時俱進，升級青年職場技能，能發揮設計創意力。

青年局說，在現今快速變遷的社會，青年必須因應趨勢滾動式調整職涯規畫路徑，靈活思維及多元化技能已成為職場必備能力，職涯成長講座是探索、自我學習及更新知識最佳工具，活動皆為免費活動，七月講座即日起開放報名。

此外，青年局推出「青年學堂」推出大眾較為陌生職涯探索課程首波與味全龍合作20日邀請味全龍隨隊及情蒐人員分享職場工作，40個名額遭秒殺，青年局也將在加開30個名額，接下來還有8月10日「球員進化論－職棒運動員職涯分享」、8月24日「你所不知道的小龍女－啦啦隊管理及女孩職涯分享」，以及9月15日壓軸的「大巨蛋經濟－運動產業發展與職棒人才趨勢」，歡迎有興趣民眾參與報名。