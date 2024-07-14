藍新北市長熱門人選再同台 劉和然頻讚黨內潛在對手
國民黨力推國會改革，也到各地方開說明會，2026新北市長熱門人選新北副市長劉和然、立委洪孟楷再同台，劉一開口就讚洪年輕有衝勁，聯訪時也大讚台北副市長李四川優秀，現在最重要是持續了解民眾需求；洪則強調自己作為黨團幹部持續到各地說明責無旁貸，才是現階段最重要的任務。
國民黨近期持續第三波民主改革說明會巡迴，今上午到土城辦理土城與三峽場次，除區內議員及黨務幹部到場外劉和然、洪孟楷、立委吳宗憲也到場宣講，現場300多人座無虛席，椅子還不夠做，黨員情緒激昂。由於劉、洪兩人都是下屆黨內參選新北市長熱門人選，一舉一動都引發關注。
劉和然致詞時特別走到台前，表示要讓大家更認識一些，但同時也特別誇讚洪孟楷是敢說、敢衝的年輕人，為國民黨在立院奮鬥。他表示，新北市施政不分藍綠，但作為國民黨員還是要為國民黨主推的國會改革等各項政策打拚；他舉例並批評民進黨過去口罩不夠、蒸口罩、高端疫苗等事件，所以這些都需要國會監督權來好好調查清楚。
洪孟楷也一一問候劉和然等人並表示，現在社會可以當眾開槍殺人，民眾已經無法安居樂業，國民黨力推國會改革卻被說沒有討論就表決，但過去民進黨也強行進口美豬，反而國民黨開過多場專案報告說明會等來推改革，卻被民進黨如此攻擊，所以要力推國會改革，「要民主、查弊案」。
吳宗憲也說，他以前當檢察官專門抓壞人，但現在執政黨比以前自己辦案的壞人還更壞，而立委現在沒有強而有力的監督權，需要國會改革來為民監督。他提到，現在可以隨意開槍打死人，政府的手還可以伸進司法，宮廟也可以被說成是中共第五縱隊，所以一定要站出來講話，不然改天沒人替大家講話。
劉和然與洪孟楷又再度同台，今下午場還接著要與黨主席朱立倫同台，面對有關參選的詢問，劉和然肯定民進黨立委蘇巧慧、台北副市長李四川等任何想為新北服務的人，他特別誇讚李是老同事、老長官，是各方條件都很好的優秀人才，一群人一起努力才能走得遠、走得扎實；現在談參選什麼議題都太早，自己現階段最重要就是持續到各地方了解民眾需求。洪孟楷也說，現在還有很多法案要努力通過，現在最重要是回應民眾需求，自己身為國民黨立法院黨團書記長，有相關說明回都理應代表54位黨籍立委來跟民眾說明。
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