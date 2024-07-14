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公車站牌識別度差 北市府9月試辦增設標示、加大站名

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
有民眾反映台北市公車站牌辨識度差，公運處9月起將擇定一條公車專用道試辦改善方案；圖為信義路公車專用道。記者鍾維軒／攝影
有民眾反映台北市公車站牌辨識度差，公運處9月起將擇定一條公車專用道試辦改善方案；圖為信義路公車專用道。記者鍾維軒／攝影

台北市聯營公車路線數超過280條，相當複雜。有旅客反映，等公車時時常不清楚公車路線或看不清楚站牌，議員要求公運處能修改站牌或重複站名，同時提供夜間辨識度；公運處回應，9月起會擇定一條公車專用道試辦加大站名外，同時測試夜間辨識材質，也會在後車處頭、尾端設置雙面站牌，在人行道的民眾也能看見站名。

議員張志豪表示，台北市公車站牌站名不夠明顯、清楚，民眾黨特地做問卷調查，發現有32.6%的人認為「站名太小不夠清楚，但不影響搭乘」、67.4％民眾認為「站名不夠清楚，希望可以加大」，整體來說就是有100%的人都認為站名太小不夠清楚，建議適度加大、提高夜間辨識程度。

議員柳采葳也分享自己的經驗，她說有次晚上要從內科搭公車回家，在公車站等車時，發現連續2輛公車都沒停下，事後才發現公車站牌調整過，有2個相同名稱的站牌，舊的只停通勤專車，新的才會停一般市區公車，不僅相同站名讓人搞混，資訊公布也不清楚。

議員陳宥丞說，現況就是公車站牌路空間有限、資訊台多，照不到適合的地方可以擺放，進入超高齡化社會後，長輩難以辨識公車路線，他件事可以利用電子科技，讓長輩直接點閱並使用放大、縮小等功能，提高站牌識別度，還能兼具美觀。

北市公運處長常華珍回應，經過檢討後，確實需要增進公車站牌識別度，9月起會擇定一條公車專用道進行辨識度優化工程與測試夜間辨識材質效果，若成果不錯，會推展到其他公車專用道。至於路側站牌因為版面小，也會研究既有版面有無調整空間，盡可能把字體放到最大。

常華珍指出，公車專用道設置道路中央，等候站台長，若字體太小會影響民眾辨識路線，預計做會在頭、尾端增設2面顯示的站名，讓在人行道的民眾也能看見，同時選擇夜間容易辨識的材質進行測試。

人行道 公車 議員

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