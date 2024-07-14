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暖牙醫拂曉背沈重器材爬山1小時到宅服務 解深坑婦牙疼大患

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。記者王慧瑛／攝影
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。記者王慧瑛／攝影

新北市恩主公醫院牙醫部主任范綱信投入到宅牙醫服務近13年，守護就醫不便的特殊需求者，為病患、家屬解決心頭大患，住深坑茶山古道的85歲婦人林詹月鳳牙痛月餘靠止痛藥苦撐，她行動不便難下山，范綱信得知老婦人情況，本月10日一早背著8公斤重醫藥器材，徒步走山路約1小時，處理洗牙、拔牙、牙周問題後，婦人終於露出久違笑容，范綱信說，過程再克難都值得了。

本報「陽光行動」報導曾關注特需者看牙困境，台灣各地有不少牙醫資源難深入的角落，願意到宅服務的醫師就像是救星，減輕患者痛苦，范綱信是到宅看牙服務的先行者，除在醫院固定看診，到宅服務足跡踏遍新北29個行政區，13年來熱情始終如一。

范綱信說，許多人出門就醫不便，卻不清楚到宅牙醫資源，身心承受很大痛苦，85歲林詹月鳳處境就是典型案例。她和兒女住在深坑茶山古道，以務農、製茶維生，一家人過著樸實生活，林詹月鳳行動不便，已1年多沒下山，忍著牙痛1個多月，靠服止痛藥苦撐，汐止濟德宮主委許仲辰的妻子得知此事後，詢問范綱信能否助一臂之力，范二話不說答應。

林詹月鳳失能狀態應符合到宅醫療資格，卻沒有申請，范綱信憂心若要等申請作業核准，婦人又要痛苦一陣子，決定為她免費治療。范綱信和許仲辰夫婦本月10日一早6時30分即從登山口會合，經過約1小時山路終於抵達林家。

范綱信說，到宅醫療有很多新鮮體驗，徒步1小時山路才到達病患家，是前所未有的經驗，到林家後，汗還流不停，喘了10分鐘才有辦法開始看牙。

范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。此次診療沒有收費，婦人準備自家製作的茶葉當心意，還塞一個小紅包，范堅持不收，遂改以婦人名義當公益捐款給汐止濟德宮。

「到宅醫療愈來愈被需要，願意投入的牙醫仍遠遠不足！」范綱信說，到宅醫療需要足夠耐力、體力，許多患者遇到到宅牙醫前，不是忍痛多年就是被拒診多次，處境令人心疼，在高齡、獨居者增多的時代，需要愈來愈多牙醫投入到宅服務。范指出，新北400萬人口中，符合特需者牙科服務對象約6萬人，含他在內，新北只有6名從事到宅醫療的牙科醫師，照護比1比1萬，情況棘手，需要更多有熱情的牙醫師投入。

范綱信說，與臨床診間最大不同是到宅牙醫需要非常大的彈性和應變能力，牙醫師首要面對的殘酷現況是，沒有任何一個家庭會出現診療椅，透過改變姿勢，才能看清楚患者全口狀態，也要克服在診間的習慣，即便團隊帶著完整的移動式診療器具，但不一定會有合適的檯面可以放置，仰賴牙醫師的隨機應變能力。

「我堅定相信，只要醫師積極走出診間，主動擁抱行動不便的患者，就能夠大大影響他們的人生。」范綱信說，身為到宅牙醫師是很幸福的事，行醫過程能感受最美的人情味。

牙醫師范綱信、汐止濟德宮主委許仲辰本月10日一早6時30分即從登山口會合，經過約1小時山路終於抵達林家。圖／讀者提供
牙醫師范綱信、汐止濟德宮主委許仲辰本月10日一早6時30分即從登山口會合，經過約1小時山路終於抵達林家。圖／讀者提供
牙醫師范綱信（左）、汐止濟德宮主委許仲辰本月10日一早6時30分即從登山口會合，經過約1小時山路終於抵達林家。記者王慧瑛／攝影
牙醫師范綱信（左）、汐止濟德宮主委許仲辰本月10日一早6時30分即從登山口會合，經過約1小時山路終於抵達林家。記者王慧瑛／攝影
新北85歲婦人林詹月鳳和兒女住在深坑茶山古道，以務農、製茶維生，一家人過著樸實生活。記者王慧瑛／攝影
新北85歲婦人林詹月鳳和兒女住在深坑茶山古道，以務農、製茶維生，一家人過著樸實生活。記者王慧瑛／攝影
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。記者王慧瑛／攝影
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。記者王慧瑛／攝影
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。圖／讀者提供
范綱信讓婦人躺在自家椅子上，為她上麻藥後，開始洗牙、拔牙，也處理牙周問題，過程約1小時。圖／讀者提供

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