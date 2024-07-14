YouBike使用增4成事故日逾1件 議員轟分道、辨識度不足

北市長蔣萬安恢復YouBike前30分免費近5個月，使用率成長4成。據交大統計，目前平均每月約47件YouBike事故，等同每日至少一件，但上路前後並無明顯增減，因應YouBike使用愈來愈多，議員點出三缺失，質疑許多民眾仍對分道、共道分不清，市府除應加強宣傳配套，更應盤點3米以上人行道畫人車分道，並將自行車道統一塗紅色，全國一致供辨識。

交通局表示，會逐步配合新工處人行道更新，寬度逾3米就會採分道規畫，併將鋪面塗為磚紅鋪面。

目前台北市的人行道總長度，統計至去年底有1025公里，至今年6月，北市自行車人車共道有315.9公里、人車分道91.7公里。議員何孟樺質疑，根據相關規定，人車共道至少要2米寬、分道則要3米寬，但北市內已有許多人車共道人行道路寬遠超過3米，應重新檢視是否可以重新設置為分道，以提升分道數量。

另外，根據交通部《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定有自行車道的樣式及鋪面顏色，但北市市區自行車道不是沒塗色，就是塗成綠色，新北則是塗紅色，質疑未依照中央規則統一色彩，不僅無法突顯與人行道的差異，也會導致人車交織情形愈發嚴重，應儘速改善。

交工處表示，自行車專用道依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第174條第8項第2款，鋪面「得」以磚紅色設置。北市已檢討自行車道鋪面顏色設置，後續配合新工處路面更新工程時一併調整自行車道鋪面為磚紅色。

北市交通警察大隊統計，台北市YouBike事故去年7月至今年7月12日日計563件，平均每月約發生47件，每月發生件數無明顯增減。何孟樺說，許多市民共道、分道傻傻分不清，應在Youbike APP上多加宣導才對，不過除北市府的「台北好行APP」及交通局官網均有揭露全市分道、共道設置圖資，但經她實地確認，卻發現線上圖資竟與實際情形不符。

議員舉內湖南港三處自行車道為例，行善路、行愛路口自行車道在台北好行APP中均為分道，但在交通局網站上又變為分道共道並存，現場情形則是「均為共道」；在南京東路六段，台北好行APP及交通局官網均顯示為分道，但現場卻設置共道標誌牌；而在南港公園中，台北好行APP、交通局官網則顯示為人車分道，但現場卻未有分道標誌及標線，反而只設置了共道標誌牌。

何孟樺質疑，基本的資訊校正做不好只會讓單車族更無所適從，交通局表示，會再進行校正、會勘。

交工處表示，因應自行車族越來越多，交工處為引導人車共道上行人與自行車能適度分流行進，目前正盤點人車共同淨寬達2.4公尺以上人行道，優先繪設人車分流標線。目前已於人行道繪設人車分流標線地點於松德路300號旁及市府路1號旁。