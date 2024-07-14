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掃地掃到隔壁三重 蘆洲里長李永芳雞婆個性里民超愛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
李永芳結合共好慈善協會等各方物資送給弱勢民眾。圖／新北市社會局提供
李永芳結合共好慈善協會等各方物資送給弱勢民眾。圖／新北市社會局提供

綽號「李阿哥」的蘆洲區溪墘里長李永芳，投入志工服務超過15年，他除積極投入里內事務，也因加入游泳會，常到三重新北高中晨泳，愛屋及烏協助學校清掃環境，掃到晨運民眾都以為他是三重在地里長，得知竟是隔壁蘆洲區里長，驚呼「太拚了」。當初他選了四次里長才順利選上，如今已連任第二屆，也讓他更珍惜里民給他服務的機會。

李永芳早年從事印刷業，隨著印刷業慢慢沒落，他和太太改做自由業，民國80年加入四季游泳會，每天在三重新北高中游泳池晨運，繼而對學校有了份情感，加入學校志工行列。除幫忙維護游泳池清潔外，更愛屋及烏，主動幫運動場周邊環境清掃，甚至自掏腰包，贊助體育班洗衣精等日常用品。

許多新北高中的晨運者看到他都熱情招呼「里長又來掃地哦！」，只是在了解他並非是在地的里長之後，更豎起大拇指稱讚直呼「太拚了」。

李永芳表示，有次發現里內有位獨居長輩，生活困苦，他上網查詢，發現華山基金會有在幫獨老送餐，於是連絡上蘆洲站長林佩欣，林佩欣和他一起前往訪視，隨後列入送餐的對象，更三不五時提供日常生活用品，讓他深受感動，主動加入成為華山終身志工，也開啟他想為弱勢服務的初心。

李永芳的里長之路並非一路順遂，選了第四次才順利當選，現已連任第二屆，談到為何堅定參選，他直呼「就是想讓家園更好」。

李永芳最自豪政績，是蘆洲信義路上有座違建土地公廟，長期利用人行道設置香爐等，甚至佔據道路，在他向公所反映，並在市長行動治理中提出，終於遷走，原地畫設了200多個機車停車格，也解決捷運徐匯中學1號出口的機車停車問題。

蘆洲區長陳炳仲表示，溪墘里有湧蓮寺捐贈2350萬予民政局興建溪墘湧蓮活動中心，另捐贈101萬擴充設備，中心二樓並設有閱覽室，可說里內硬體建設非常完善。李里長對於里內長輩相當照顧，對於低收、中低收或身障等福利人口，亦經常訪視關心。

社會局長李美珍表示，目前溪墘里內有樹德社區發展協會設立的銀髮俱樂部，以及由台灣環保協會成立的社區照顧關懷據點，希望里長多結合在地資源，為里民和社區擴大各項社會福利服務。

李永芳經常跑到三重的新北高中幫忙清掃運動場，讓晨運的民眾印象深刻。圖／新北市社會局提供
李永芳經常跑到三重的新北高中幫忙清掃運動場，讓晨運的民眾印象深刻。圖／新北市社會局提供

三重 新北 游泳池

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