北市敬老、愛心卡 將擴大2補助

北市持有敬老悠遊卡、愛心悠遊卡近60萬人，目前可搭10種交通運具，但台鐵方案僅限於起訖站為北市4站，北市府宣布7月15日起擴大補助範圍至北北基桃宜轄內64站，且每趟補助額度加碼從最高30點至150點。社會局也預告，未來將納入國道客運北北基桃宜路線，最快今年第4季上路。

現行北市敬老卡、愛心卡每月免費480點、1點1元，使用範圍遍及大台北市區公車、公路客運、台北捷運、敬老愛心計程車、貓纜、YouBike、雙層觀光巴士、淡海與安坑輕軌、台鐵、桃園機捷等多種交通工具。其中，搭乘台鐵的起訖站其中一站，須是轄內台北、萬華、松山、南港4個車站，每趟次車資最高扣30點。

北市逾56萬名長者，持敬老卡約50萬人、愛心卡則約9.5萬人。社會局指出，北市長者平均每月搭乘台鐵逾9.7萬人次，發現政策不只鼓勵長者多外出活動，也可有效運用敬老卡點數。

社會局表示，因此明天起擴大補助範圍，持敬老卡或愛心卡搭台鐵，只要起訖站為台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內64個車站任一站，即可扣抵車資，越站仍可使用點數，享每趟最高扣點150點，等同於150元。

可搭區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，但不包含觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號，以及具專屬性、不發售無座票的列車。

社會局也提到，未來將新增國道客運北北基桃宜路線，持卡者的車資可全額扣點，另每家客運業者最高可獲相關驗票機系統補助140萬元，目前開放分2階段申請，第1階段已有業者遞件申請，第2階段則是7月15日至8月30日，試辦計畫最快今年第4季上路。

北市擴大範圍，但新北市社會局表示，目前未有跟進北市規畫，仍為起迄站為北北基任一車站可扣30點，不過，今年7月起新北敬老愛心卡擴大使用至搭乘計程車及YouBike，今年整體預算從15億6309萬元提高到近17億元，會在有限預算內逐步擴大敬老愛心卡使用範圍。

北市葉姓市民說，經常搭台鐵從台北至苗栗以北地區旅遊，補助擴大樂觀其成，但自己常搭台鐵，點數常常不夠用，若市府能提高點數額度就更好。謝姓市民也說，常往戶外跑，打算搭去基隆、桃園找朋友，但是可能1、2趟就會把每月480點花完。