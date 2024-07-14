人物開箱／陳儀新穎方式推性平知識

性平事件頻傳，很多受害者，尤其是孩童，沒第一時間察覺被侵犯，或自責「沒有保護好自己」，造成一輩子身心創傷。不會教小孩行動聯盟理事長陳儀有感於性平教育一向過於表面、單調，效果有限，近年她和團隊努力透過新奇有趣方式，致力推廣性平觀念。

陳儀對鑽研性平知識有興趣，曾攻讀中正大學社福研究所，研究大陸新住民受家暴及台灣性平發展等議題，求知過程中對性平事務建立濃厚興趣，曾到內政部社會司、北市府性平辦公室等單位服務。她目前擔任新北市府秘書處性平委員、台東婦女權益促進會委員等。

42歲陳儀是二寶媽，她說，成為母親後，對教導孩子性平觀念的方法、時機很有感觸，她的兒子、親友孩子在國小階段便詢問父母，「身體哪邊為什麼不能給人摸」、「我是怎麼生出來的」等，家長容易語塞難以回答，或不知道如何將答案轉化成孩童可以理解的知識。

尤其看到許多較保守的家長，傳達較守舊、僵化的性平教育，陳儀有說不出的憂心，她決定與朋友挺身而出，籌組「不小盟」，盼將更新穎、進步的性平教育帶入校園。

陳儀與團隊去年11月開設「性平不小室」，選在新北市府市民廣場旁，打造全台首座性教育主題兒童遊戲場，希望造福更多家長，也傳遞健康、正確的性平知識。

「要持續推廣才能產生力量。」陳儀說，性平教育不是任何志工、家長誰都可以教，她與團隊對分享性平知識有一套論述，也希望培育更多種子，團隊也針對校園教師開設性平教育課程，盼老師傳授性平知識時，能更貼近日常、更好理解。

陳儀正進修第二個碩士，攻讀幼兒教育研究所碩士班，她自認對幼童教育不夠拿手，為補足這塊，決定再回校園深造，讓自己不斷學習，也把知識轉化為助人力量。