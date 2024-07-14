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房仲看電費新制 看得到吃不到

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

台灣租屋市場經常出現房東漫天喊價電費，內政部地政司修正住宅租賃定型化契約企圖遏止，但房客不看好，感嘆若因電費鬧得不愉快還要搬家，新制看看就好，房仲界分析，租賃市場供不應求，房東不怕沒人租，對房客而言新制看得到、吃不到。

李姓房東表示，過往因租金以市場行情定價，房子就會較難租出去，因此降低房租、差額再從電費度數另外收取，這也是許多房東的作法。新制上路後，若被檢舉恐怕會被重罰，考慮未來就按規定收費，「為了多收幾百元，被重罰30萬，未免得不償失。」

不過江姓房客則說，現在租房空屋難找，若要求房東按新制收費，恐怕兩邊鬧得不愉快被房東要求搬離，負擔搬遷費用不說，浪費精神找房、花費時間成本更高，少給那幾百塊要花更多心力煩惱搬家問題，吃力不討好誰會做，新制上路看看就好。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨也說，超收電費說穿了就是房東變相加價，既不用繳稅也增加收入，且目前台灣租屋市場是需求大於供給，房東不怕沒人租屋，因此新制可能房客看得到吃不到。房客若跟房東爭取權益，恐怕被要求搬離，要讓房東將到嘴的肉吐出來很難。

徐佳馨認為，政府應從電表開始著手改善為一戶一電表，或研議提供合理收電費的房東適度獎勵，需要政府進一步研究，才能徹底解決超收電費的問題。

房客 房東 總監

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