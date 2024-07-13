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2024新北兒藝節今正式開幕 9天滿滿各式主題表演

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜與豬探長2名探長同台，對於自己的「破案成績」都非常自豪，最後還抱在一起合影。記者江婉儀／攝影
侯友宜與豬探長2名探長同台，對於自己的「破案成績」都非常自豪，最後還抱在一起合影。記者江婉儀／攝影

2024新北市兒童藝術節從今日起，在新北市市民廣場正式登場，由新北市長侯友宜，與開幕演出的「如果兒童劇團」經典角色豬探長、活動代言人鍾欣凌，一起啟動怪獸王國城門裝置。今晚2名探長同台，對於自己的「破案成績」都非常自豪，豬探長表示，自己曾經破獲許多奇案，「猴探長」侯友宜不甘示弱，表示自己也在人間破獲許多案子。

今年兒藝節以「怪獸王國」為主題，規畫六大主題場域，包含歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿神秘、奇幻與冒險的國度。辦理至今已邁入第16年，累積參與人次超過660萬人。

新北市文化局表示，新北市市民廣場從7月13日到21日每天都有主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊帶來精采演出。還有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳演出。

7月14日起至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，舞者透過舞蹈、手勢、音樂，搭配大型飛行物和風箏，帶來充滿節奏感的遊走式演出。

文化局表示，在市民廣場有藝術家李文政，打造全新大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊。還打造「怪獸小徑」，有來自台灣、日本、墨西哥等國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品。

另外，市府大廳則由teamLab團隊打造「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全台首創的「Recircus 移動綠劇場」，帶來為期9天不間斷的馬戲演出。

2024新北市兒童藝術節今日起，在新北市市民廣場正式登場。記者江婉儀／攝影
2024新北市兒童藝術節今日起，在新北市市民廣場正式登場。記者江婉儀／攝影
今晚開幕式後，由如果兒童劇團演出《小店‧小偷‧小豬探》打頭陣登場。記者江婉儀／攝影
今晚開幕式後，由如果兒童劇團演出《小店‧小偷‧小豬探》打頭陣登場。記者江婉儀／攝影
文化局表示，民眾可在市民廣場看到9件大型藝術裝飾作品。圖／新北市文化局提供
文化局表示，民眾可在市民廣場看到9件大型藝術裝飾作品。圖／新北市文化局提供
2024新北市兒童藝術節今日起，在新北市市民廣場正式登場。記者江婉儀／攝影
2024新北市兒童藝術節今日起，在新北市市民廣場正式登場。記者江婉儀／攝影

侯友宜 劇場 藝術家

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