2024新北兒藝節今正式開幕 9天滿滿各式主題表演
2024新北市兒童藝術節從今日起，在新北市市民廣場正式登場，由新北市長侯友宜，與開幕演出的「如果兒童劇團」經典角色豬探長、活動代言人鍾欣凌，一起啟動怪獸王國城門裝置。今晚2名探長同台，對於自己的「破案成績」都非常自豪，豬探長表示，自己曾經破獲許多奇案，「猴探長」侯友宜不甘示弱，表示自己也在人間破獲許多案子。
今年兒藝節以「怪獸王國」為主題，規畫六大主題場域，包含歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿神秘、奇幻與冒險的國度。辦理至今已邁入第16年，累積參與人次超過660萬人。
新北市文化局表示，新北市市民廣場從7月13日到21日每天都有主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊帶來精采演出。還有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳演出。
7月14日起至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，舞者透過舞蹈、手勢、音樂，搭配大型飛行物和風箏，帶來充滿節奏感的遊走式演出。
文化局表示，在市民廣場有藝術家李文政，打造全新大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊。還打造「怪獸小徑」，有來自台灣、日本、墨西哥等國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品。
另外，市府大廳則由teamLab團隊打造「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全台首創的「Recircus 移動綠劇場」，帶來為期9天不間斷的馬戲演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言