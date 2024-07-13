新住民「詩畫台灣-嵐雙個展」紀錄內心對台灣的愛 兩女名字都有嵐

移民署第10屆新住民及其子女築夢計畫，獲獎組別之一「詩畫台灣-嵐雙個展」獲得8萬元補助，7月13日在北市古亭捷運站附近的大岡藝術空間舉行開幕茶會，展覽至7月20日，畫作展出後進行公益義賣。新住民透過畫展分享在台築夢成果、推動多元文化交流與融合。移民署署長鐘景琨、大陸委員會法政處長周鳴瑞及海峽交流基金會法律處科長陳穎慶也到場共襄盛舉。

嵐雙個展的名字，緣起於兩個名字中有嵐的新住民，蘭嵐來自福建，10年前以陸生身分來台就讀大學法律研究所，期間與台灣學長相識共結連理，婚後在先生的律師事務所擔任法務主任，並在移民署北區事務大隊台北市服務站擔任志工7年。

蘭嵐自小熱愛畫畫，來台後重拾畫筆，斜槓人生跨足大學美術系在職專班就讀。居住在台灣的感動成為畫作的動力，她的畫風從人物乃至風景，都融入了對生活的體驗。

另一位名字有嵐的新住民，彭嵐來自貴州，與先生結婚23年，幸福生活雖因先生去世而中斷，但對台灣的熱愛則化做畫筆，記錄了她與先生在這片土地辛勤耕耘的證據。彭嵐表說：「繪畫治癒了我，讓我能夠專注並記錄下對台灣和已故愛人的思念。作畫讓我忘了一切煩惱，曾經先生帶我遊遍台灣的景點與美食，了解各地風土民情，希望把這些點滴用畫筆記錄下來，也把對他的思念融入作品中。」

「因為參加共同朋友的畫展，兩人從小喜歡畫畫的人，第一次相遇成為好姊妹」，兩人回憶在認識不久後，就想一起辦畫展，而她們的名字都有「嵐」，切合這次策展的動念，用風景詮釋對這片美麗的土地，如霧氣一般微妙又隱約的情感。

移民署長鐘景琨表示，這場雙人畫展反映出兩位新住民在臺台的築夢成果，台灣已成她們的新家鄉。為持續協助新住民發揮才華，政府舉辦「新住民及其子女築夢計畫」，迄今邁入第10屆，在新住民培力發展資訊網則呈現歷屆築夢計畫成果冊。新住民朋友也可透過網站了解更多有關新住民生活、就業、教育、衛生等相關福利及權益資訊，歡迎多加利用。

(網址：https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)