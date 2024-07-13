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地利不便...龍山文創人潮少 議員籲：跨局處合作

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
地下二樓的龍山文創基地藏有不少特色店舖。記者邱書昱／攝影
地下二樓的龍山文創基地藏有不少特色店舖。記者邱書昱／攝影

位在台北市捷運龍山寺站地下二樓的龍山文創基地，於2016年由台北市文化局所成立，並以提供藝文領域活動的店家進駐，然而，平日或沒有活動的假日，僅三三兩兩人潮，議員認為應該結合跨局處以加強宣導。文化局表示，基地作為培育文創、育成用途，同時近幾年也與龍山寺在地商區串接，培育基地活動品牌。

龍山文創基地內進駐22間品牌，不乏年輕人練舞的教室、設計藝文小店等，但是位在地下二樓這項先天條件不佳的狀況，加上地下一樓的龍山寺地下街的店鋪冷清，不少遊客或民眾都難以發現有路標能通往地下二樓，逕自去搭乘捷運或到龍山寺參拜。

北市議員徐立信認為，市府其實一直花很多經費挹注，但是只有活動時才能帶入人潮，應該要更加把勁轉型，又或釋出給文化等更多的產業發展，同時也和相關局處合作，否則只是浪費公帑又白白糟蹋這處交通便利的空間。

北市議員郭昭巖說，長年關心龍山文創地下二樓，其實在現經營團隊努力下，已比過去多出十倍人潮，今年2月人潮尤其多，不過0403大地震過後，不少國際團取消旅遊受到影響，最近才慢慢回流。至於國內旅客，則是要舉辦活動才有辦法帶出消費。

她也說，市府應該設法做海內外觀光的宣傳，文化局要與觀傳局等相關局處結合共同行銷，也讓平日觀光客也能以此為旅遊參觀的地點，而且該處有地利之便，交通方便也有地下一樓的商場，確實要努力讓地下二樓空間讓更多民眾知道。

文化局表示，龍山文創基地作為萬華在地文化場域，培養原創人才、扶植文創產業創新發展為目標，同時也作為文創育成平台，結合各類文創產業，提供進駐空間、相關經營及行銷資源協助業者發展。

文化局表示，近幾年為培育基地活動品牌，文化局於每年暑假辦理艋舺生活季、10月辦理龍山動漫祭等活動，每逢假日市集活動人潮不斷，與鄰近的剝皮寮歷史街區、新富町市場、糖廍文化園區等，打造龍山寺中萬華地區的文化創意聚落。

艋舺生活季開展，匯集許多特色小店等進駐，確實吸引了不少人潮。記者邱書昱／攝影
艋舺生活季開展，匯集許多特色小店等進駐，確實吸引了不少人潮。記者邱書昱／攝影
由於地下一樓的活動空間難以吸引人，導致民眾直接晃眼過去，沒有察覺到地下二樓空間。記者邱書昱／攝影
由於地下一樓的活動空間難以吸引人，導致民眾直接晃眼過去，沒有察覺到地下二樓空間。記者邱書昱／攝影
年輕人的練舞空間。記者邱書昱／攝影
年輕人的練舞空間。記者邱書昱／攝影

文創產業 文化局 龍山寺

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