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艋舺生活季！萬華雜貨店為題展出復古市集

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
古著市集。記者邱書昱／攝影
古著市集。記者邱書昱／攝影

北市龍山文創基地於7月13到8月11舉辦「艋舺生活季」，今年以「傳統雜貨店」為題，展出復古市集、雜貨和古著等，台北市文化局長蔡詩萍今天出席記者會，走訪市集和雜貨。龍山文創基地理事長洪文和說，這次拜訪數間萬華雜貨店，以及綠色乖乖發源地等，更希望透過活動，帶動文創基地人潮。

台北市文化局介紹，這次展覽主題，龍山文創基地訪問了仍在營業的萬華雜貨店，店家們說，過去販售調味料品及乾糧雜貨的店鋪存在於每個市場轉角處，但是隨著時代推移，店舖慢慢減少，碩果的「福餘號」及「駱北號」老闆們都知道街坊鄰里的日常所需，四季仍備齊不同的商品。

在萬華車站南邊的「日榮玩具食品行」隱身在小巷子，堆疊著五顏六色的玩具箱。開業於1956年的布田食品，從早期代工花生糖到自己經營雜貨店，最後又回歸本業，第三代接手專門負責品牌行銷。

另外，紅遍海內外，讓電子產品都「乖乖」的乖乖公司，創業68年，總部也是在萬華電影公園旁，品牌核心的「結合臺灣，挺在地的」近年產品線紛紛與台灣農產品合作，深耕在地也推銷國際。

蔡詩萍表示，「艋舺生活季」已邁入第三年，每年以不同主題分享在地店家創業故事以及在萬華生活的感觸，再以地圖串起萬華不同區域，搭配店家老闆的口述故事，點亮老城區各個角落。

洪文和也表示，龍山文創基地在假日都會盡可能地舉辦活動來導入人流，也鼓勵文創、進駐的店家們向外行銷，目前人潮已與進駐5年前後相比增加十倍，未來也會計畫豐富內容的活動。

市集匯集不少玩具模型攤商。記者邱書昱／攝影
市集匯集不少玩具模型攤商。記者邱書昱／攝影
今年「艋舺生活季」以「傳統雜貨店」為題。記者邱書昱／攝影
今年「艋舺生活季」以「傳統雜貨店」為題。記者邱書昱／攝影

北市 文創 蔡詩萍

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