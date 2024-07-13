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北市公園兒童遊戲場惹議 議員曝損壞增多修繕慢

中央社／ 台北13日電

北市議員洪婉臻指出，北市公園共有446座兒童遊戲場，但遊戲場缺失件數逐年上升，平均修繕日約24天，憂心小朋友會因此受傷。公園處今天表示，會要求廠商定期檢驗修繕。

民進黨台北市議員洪婉臻透過質詢資料指出，調閱資料發現，市民通報公園兒童遊戲場常見缺失件數逐年上升，例如民國110年946件、111年1079件、112年1345件，至今年5月初止，3年以上未檢驗公園有221座、有缺失仍在改善為139座，平均修繕日約24天。

她表示，市府推動共融式兒童遊戲場多年，卻因缺料導致維修需拖數個月，要求公園處應針對遊戲場較常維修品項，備料庫存，並盡快完成檢查超過檢驗年限及有缺失仍在改善的遊戲場，確保小朋友安全。

洪婉臻說，接獲多起陳情，民眾盼在鄰里公園設共融式兒童遊戲場，例如萬華區、中正區是數量最少，當地民眾都很期盼。

對此，台北市公園路燈工程管理處指出，全市公園共446座兒童遊戲場，針對缺失問題，已歸納各遊具損壞狀況，且有新設置或改造遊戲場時，將要求廠商對常損壞物件先備料。

針對廠商契約，公園處表示，會載明兒童遊戲場基本設施修繕期程，縮短待修時間，並在修繕時應貼告示載明預估完成日期，讓民眾瞭解。

公園處指出，已全數完成公園兒童遊戲場檢驗合格與備查，並續辦3年1次定期檢驗。至今經檢驗後仍有缺失的遊戲場共81座，估今年8月底前完成改善。

公園處表示，自105年起依地方需求逐年更新公園遊戲場，轄管72座公園共融式兒童遊戲場，中正區及萬華區共8座，其中5座在鄰里公園，將依地方需求及考量區域平衡，進行新設或改建共融式兒童遊戲場計畫。

另外，水利工程處正執行華中及古亭河濱公園整建計畫，估今年下半年完成規劃設計，明年辦理工程發包施作。

北市 朋友 議員

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