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板殯周邊亂象未解 議員曝新海橋下班車塞爆回堵橋上
新北市板橋殯儀館周邊亂象多年未解，尤其一旁連結板橋與新莊的新海橋只要到尖峰時段，車流就會塞車回堵到橋上，引發民怨。有議員認為，一殯拆遷後塞車加劇，應加大車道寬，或增加引道。交通局表示，拓寬部分按照現有條件可行性低；號誌部分，將視車流情形增加下橋方向秒數，以紓解下橋車流。
議員林國春接獲民眾陳情，表示新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上，雖然交通局已延長秒數，卻仍無法解決塞車亂象，應加大車道寬或增加引道，橋旁邊有一處區公所管養的綠地，或許能從綠地開闢引導，讓右轉車輛能有道路疏通。
林國春指出，由於板橋殯儀館因一殯拆遷，附近交通壅塞情況加劇，也接連影響附近道路承受的量能，建議新北市應重新規畫附近的交通狀態，評估可行性。
一名林姓機車族表示，尖峰時段只要騎到新海橋附近，不僅是汽機車爭道，車流量大也常常塞住，尤其下班時從新莊段騎回板橋段，要下橋前可能也因路幅小，車流常常回堵，希望可以解決。
交通局表示，開闢引道部分按照條件可行性偏低，仍需評估，而現行周邊中正路及環河西路口號誌，新海橋下橋方向已有50秒綠燈及15秒紅燈右轉，可供車流紓解。
交通局說，另地方建議下新海橋對面綠燈時，同步開放下橋方向紅燈右轉，但考量環河西路左轉往台北市方向，車流量比例超過5成，若開放恐因爭道影響行車安全，因此將視車流情形增加下橋方向秒數，以紓解下橋車流，後續再評估是否有其他改善方式。
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