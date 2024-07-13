快訊

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

綠台南市長角力戰 陳亭妃林俊憲「酪梨不兩立」互動冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板殯周邊亂象未解 議員曝新海橋下班車塞爆回堵橋上

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋殯儀館周邊交通動線亂。圖／林國春辦公室提供
板橋殯儀館周邊交通動線亂。圖／林國春辦公室提供

新北市板橋殯儀館周邊亂象多年未解，尤其一旁連結板橋與新莊的新海橋只要到尖峰時段，車流就會塞車回堵到橋上，引發民怨。有議員認為，一殯拆遷後塞車加劇，應加大車道寬，或增加引道。交通局表示，拓寬部分按照現有條件可行性低；號誌部分，將視車流情形增加下橋方向秒數，以紓解下橋車流。

議員林國春接獲民眾陳情，表示新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上，雖然交通局已延長秒數，卻仍無法解決塞車亂象，應加大車道寬或增加引道，橋旁邊有一處區公所管養的綠地，或許能從綠地開闢引導，讓右轉車輛能有道路疏通。

林國春指出，由於板橋殯儀館因一殯拆遷，附近交通壅塞情況加劇，也接連影響附近道路承受的量能，建議新北市應重新規畫附近的交通狀態，評估可行性。

一名林姓機車族表示，尖峰時段只要騎到新海橋附近，不僅是汽機車爭道，車流量大也常常塞住，尤其下班時從新莊段騎回板橋段，要下橋前可能也因路幅小，車流常常回堵，希望可以解決。

交通局表示，開闢引道部分按照條件可行性偏低，仍需評估，而現行周邊中正路及環河西路口號誌，新海橋下橋方向已有50秒綠燈及15秒紅燈右轉，可供車流紓解。

交通局說，另地方建議下新海橋對面綠燈時，同步開放下橋方向紅燈右轉，但考量環河西路左轉往台北市方向，車流量比例超過5成，若開放恐因爭道影響行車安全，因此將視車流情形增加下橋方向秒數，以紓解下橋車流，後續再評估是否有其他改善方式。

議員林國春接獲民眾陳情，表示新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上。圖／林國春辦公室提供
議員林國春接獲民眾陳情，表示新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上。圖／林國春辦公室提供
新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上。圖／林國春辦公室提供
新海橋只要上下班尖峰時段就會塞車，且延綿車陣常塞在橋上。圖／林國春辦公室提供
交通局說，地方建議下新海橋對面綠燈時，同步開放下橋方向紅燈右轉，但考量環河西路左轉往台北市方向，車流量比例超過5成，若開放恐因爭道影響行車安全。圖／新北市交通局提供
交通局說，地方建議下新海橋對面綠燈時，同步開放下橋方向紅燈右轉，但考量環河西路左轉往台北市方向，車流量比例超過5成，若開放恐因爭道影響行車安全。圖／新北市交通局提供
新北市板橋環河西路車流量大，尤其上下班尖峰時段更是壅塞。記者張曼蘋／攝影
新北市板橋環河西路車流量大，尤其上下班尖峰時段更是壅塞。記者張曼蘋／攝影

塞車 林國春

延伸閱讀

打通南科交通 新市鐵路「高架化」有共識 估需143億元

高雄炙熱難耐 交通局調號誌秒數少曬30秒

澄清路左轉車道從分隔島冒出...網轟這設計「有夠蠢」 高市交通局回應了

蘇巧慧鬆口參選新北市 藍參選人林國春：她沒資格

相關新聞

「紅豆食府」餐盒驚見蟑螂害童腹瀉 北市衛局：稽查抓3缺失

知名餐廳「紅豆食府」爆食安疑慮，傳出日前有民眾至台北榮民總醫院就醫後，前往位在醫院生活廣場的石牌店購買3個餐盒，其中兒子...

板殯周邊亂象未解 議員曝新海橋下班車塞爆回堵橋上

新北市板橋殯儀館周邊亂象多年未解，尤其一旁連結板橋與新莊的新海橋只要到尖峰時段，車流就會塞車回堵到橋上，引發民怨。有議員...

5星市長鄭文燦被關 李四川領「進步獎」網友說不需5星

今年遠見雜誌政府施政滿意度調查，台北市得到「進步獎」，台北市副市長李四川上午在臉書發文表示，日前代表市長蔣萬安接受遠見雜...

夏日炎炎賣場冷氣免費吹 新北稽查57處大賣場公安

近期天氣炎熱，許多大賣場成民眾吹免費冷氣好去處，新北工務局針對轄內57處900坪以上賣場進行公安檢查，其中中和一大型賣場...

兒童遊戲場缺失修繕像等過新年？ 北市議員曝：逾數月、逾1年都有

台北市民通報遊戲場缺失案件逐年上升，市議員洪婉臻指出110年946件，112年達1345件，而修繕工作平均需要24天，最...

萬安演習北部地區23日登場 救濟站太陽能發電成亮點

113年軍民聯合防空萬安47號演習北部地區將於7月23日登場，北市府今公布管制措施，其中災民收容救濟站開設作業，將結合大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。