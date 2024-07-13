5星市長鄭文燦被關 李四川領「進步獎」網友說不需5星

今年遠見雜誌政府施政滿意度調查，台北市得到「進步獎」，台北市副市長李四川上午在臉書發文表示，日前代表市長蔣萬安接受遠見雜誌授獎，聽到獲得五星獎的市長感言說這個獎是「甜蜜的壓力」，但自己認為台北市只要每年都得進步獎，這樣每年都可以來領獎。網友則安慰李四川「五星阿燦也被關，真的不需求五星」。

李四川說，不要甜蜜的壓力，只要年年進步，施政滿意度的調查，並不是與別的縣市比，而是自己跟自己比，如果台北市民每年都給進步獎，就代表台北市年年都在往前邁進。他也感謝遠見及台北市民給市府的鼓勵，市府會繼續努力，感謝市府同仁的努力「這個獎是屬於你們的」。

由於涉貪被羈押的的桃園市前市長鄭文燦，曾5度榮獲五星縣市首長殊榮，有網友留言給李四川「五星阿燦也被關阿，真的不需求五星，人民感受進步才重要」也有網友說，進步是推動市政向前的力量，日積月累的實力，才是一個城市強大的基石，感謝市府團隊的努力。