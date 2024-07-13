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夏日炎炎賣場冷氣免費吹 新北稽查57處大賣場公安

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
大賣場鐵捲門是否正常使用，是公共安全稽查的重點項目之一。圖／新北市工務局提供
大賣場鐵捲門是否正常使用，是公共安全稽查的重點項目之一。圖／新北市工務局提供

近期天氣炎熱，許多大賣場成民眾吹免費冷氣好去處，新北工務局針對轄內57處900坪以上賣場進行公安檢查，其中中和一大型賣場涉防火門無法閉合，遭工務局開罰6萬元。議員黃心華表示，過去其他大型賣場火災經驗顯示，賣場員工消防動員培訓及疏散引導訓練是確保顧客安全不可或缺一環，因此市府工務、消防等單位須落實橫向合作，才能降低賣場重大意外風險。

工務局表示，每年暑假執行公共安全稽查，目的提高大型消費場所公共安全，今年為期10天稽查檢查重點包括手扶梯及建築物公共安全檢查簽證及申報，緊急進口、避難層與避難層以外出入口、安全或特別安全梯、室內走廊、直通樓梯淨寬度等項目，要求營業場所落實防火避難設施管理維護，務必使設備在災害發生時能發揮正常功能，延長人員逃生時間。

議員黃心華表示，過去其他大型賣場的火災經驗顯示，賣場員工的消防動員培訓及疏散引導訓練，也是確保賣場顧客安全不可或缺的一環，因此市府工務、消防、經發、警察等單位必落實橫向合作機制，才能確實降低賣場發生重大意外的風險。

工務局表示，本次稽查57處，其中中和區一大型賣場涉及防火門無法閉合公安缺失，因建築物所有權人、使用人未維護建築物設備安全，依照建築法開罰6萬元。此外市府也對青少常聚集的場所如KTV、餐廳、旅館、電影院、補習班、健身房等加強稽查，要求場所定期辦理建築物公安申報並落實日常管理維護。

工務局執行大型賣場公安稽查，檢查人員正在稽查防火門是否可以正常閉合。圖／新北市工務局提供
工務局執行大型賣場公安稽查，檢查人員正在稽查防火門是否可以正常閉合。圖／新北市工務局提供

公安 建築 賣場

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