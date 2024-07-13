兒童遊戲場缺失修繕像等過新年？ 北市議員曝：逾數月、逾1年都有

台北市民通報遊戲場缺失案件逐年上升，市議員洪婉臻指出110年946件，112年達1345件，而修繕工作平均需要24天，最長的需要375天，時間太久，她認為共融遊具推行多年，缺料待修期間常拖至數月，市府應設法縮短維修期程。北市公園處表示，會請廠商就常損壞部位先行備料，縮短遊具待修時間。

洪婉臻也說，至5月7日為止，逾3年未檢驗的有221座公園，還有139座公園遊戲場在改善中，修繕工作平均需要24天，耗時明顯過久。另外，民眾還陳情，希望鄰里間也能設置共融公園，萬華區和中正區身為各行政區中公園數量最少的兩個行政區。

洪婉臻指出，共融式遊具推行多年，缺料待修期間常拖至數月，公園處應積極研擬辦法縮短維修期程，針對較常維修的品項，備料庫存控管機制應更加完善，針對目前超過檢驗年限的221座公園，應盡速完成檢查。也請 市府積極辦理中正與萬華河濱共融公園的執行計畫。

北市公園處表示，已針對各種遊具的損壞狀況進行歸納，未來在新設或改造遊戲場時，會請廠商就常損壞部位先行備料，同時於契約載明兒童遊戲場基本設施修繕期程，以縮短遊具待修時間，廠商也須在修繕時張貼告示載明預計完成時間，便於民眾瞭解，預計今年8月底前完成缺失改善。

另外，中正區與萬華區河濱共融公園執行計畫，工務局水利處現正執行華中及古亭河濱公園整建計畫，預計於113年下半年完成規畫設計工作，114年辦理工程發包施作。

針對共融式兒童遊戲場，公園處表示，自105年起，不分大型或鄰里公園，根據地方需求逐年更新公園遊戲場，目前公園處所轄72座公園共融式兒童遊戲場，中正及萬華區共有8座，其中5座位於鄰里公園，將持續依地方需求及考量區域平衡，進行新設或改建共融式兒童遊戲場計畫。