大稻埕夏日節7月17日起跑首場煙火秀 北市警將交管

「2024大稻埕夏日節」17日起跑將舉辦首場煙火秀，北市警方針對活動規劃交通管制措施，區域包含北市民生西路、南京西路等路段，時間從當天晚上7時起，分2階段擴大管制範圍。

台北市交通警察大隊發布新聞資料指出，「2024大稻埕夏日節」從17日起至8月10日共25天，將在北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行活動，市府規劃4場主題煙火秀，分別在7月17日、24日、31日及8月10日施放。

交通大隊表示，17日登場的首場中低空煙火秀將於晚間8時開始施放5分鐘煙火，屆時除淡3至5號水門管制，附近路段將實施彈性交通管制疏導措施。

針對活動規劃停車管制措施，警方指出，17日上午10時至18日0時，取消淡3至5號水門堤外路邊停車格，淡4號水門外規劃緊急應變通道，視現場人流情形，彈性實施管制。

警方表示，管制時間從17日晚間7時至晚間9時30分，彈性管制車輛只出不進（視狀況提早或延後管制及開放），另管制區內住戶開放通行，附近路段分2階段執行交管措施。

其中，第一階段為涼州街（不含）以南、延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速高架道路含平面車道以東。

第二階段將視人、車潮狀況，從17日晚間7時30分擴大彈性管制，包含第一階段交管，並往北延伸至民權西路（不含），往東至重慶北路（不含）及西寧南路（不含），往南至桂林路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

路口部分，警方指出，包含北市民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西、重慶北路（涼州街至長安西路段）管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

警方表示，17日晚間7時30分至晚間9時30分在煙火施放前，管制環河快速道路往北8處匝道，並疏導至貴陽街下匝道。

8處匝道，分別包含華江橋、忠孝橋往北進環河高架道路管制；和平西路、洛陽停車場匝道往北進環河高架道路管制；和平西路、桂林路246巷口；華江橋銜接環河快速道路匝道；環河南路、西園路口；環河南路、萬大路口；水源快速道路、青年路口；中華路、泉州街口。

交通大隊指出，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾搭捷運前往，可從捷運北門站、雙連站、大橋頭站、中山站下車後步行至活動會場，且以北門站為最佳進、出動線。

警方表示，若民眾選擇搭公車，可先至台北市公共運輸處網站查詢公車改道路線，並呼籲駕駛人當天注意警廣路況插播報導，提前改道行駛或至活動網站查詢最新資訊。