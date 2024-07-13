萬安演習北部地區23日登場 救濟站太陽能發電成亮點

113年軍民聯合防空萬安47號演習北部地區將於7月23日登場，北市府今公布管制措施，其中災民收容救濟站開設作業，將結合大安國小太陽能發電、公托及幼兒園等配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用。

23日下午13時30分至14時北市實施30分鐘人車疏散避難、燈火關閉及交通管制等演練，依中央訓令規定，今年演習重點在於防空疏散避難設施的管理人，例如管理委員會、保全或住戶必須於演習時配合主動開放避難設施，讓民眾進入實施避難，請市民朋友當天務必配合相關管制與演練，在14時解除警報後才可以回復正常作息。

另外，14時至14時30分不再實施管制，市府將在大安國小及長興淨水場等處繼續實施災民收容救濟站開設及戰災搶救的演練。

北市府表示，在防空警報發放後，防空避難設施管理人應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，而行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，以及路上的行人均須依警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難設施實施避難。此外，全市的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關(構)等場所，也都要落實配合演練。演習期間捷運各路線列車仍維持正常行駛營運，但下車旅客須配合車站人員引導避難，請旅客注意掌握個人行程。

北市府指出，演習當日市長蔣萬安將在基隆路與和平東路路口，視導捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接續分別前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設，及民生基礎設施災害搶救演練。其中災民收容救濟站開設作業，將結合大安國小太陽能發電、公托及幼兒園等配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用。

另外，同時規畫災民攜帶緊急避難包實施報到演練，以強化民眾隨時備置個人緊急避難包的重要性，有助災時維持生存基本需求。

北市府表示，針對演習期間防空避難設施開放使用部分，市府從5月中旬起即陸續發函請全市近9000處報備有案之管委會，演習當日須配合演練，並持續加強宣導相關人、車管制事項，倘未配合演練者，將依民防法規定裁罰，請市民朋友務必配合演習規定。市府官網首頁已設置「萬安47號演習專區」。