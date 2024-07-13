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新北永和大陳單元3開拆 拚2028完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，昨舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，昨舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影

新北永和大陳全區分7個單元推動都更，單元3昨辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜敲磚示意拆除工程啟動，他說這是最困難的都更案，盼2028年完工。其中252戶住戶在5個月內完成搬遷，居民坦言先前地震都很擔心，盼有生之年能住新房。

大陳社區房屋老舊產權複雜、人數眾多，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有生活需求。單元3內除翻新市場，也規畫約7千平方公尺中央公園。

居民李小姐表示，大陳地區住宅只有樓梯，對長輩膝蓋負擔大，鄰居間都盼有生之年能入住新房。「萬一發生大地震怎麼辦？」居民林先生坦言，房子除老舊，部分建物也傾斜、有結構不穩問題，過去都有磁磚掉落或牆壁龜裂，今年403地震時，大家都很害怕，慶幸當時都已搬去其他地方。

都更處表示，252戶住戶在5個月全數完成搬遷，施工期間，住戶需找臨時住所，市府提供住戶租金補貼，住戶在搬遷點交後，分別搬到親友家、中南部老家、永和附近租屋或買房。

侯友宜表示，大陳都更案討論很久，60幾年來，民眾的家又破又舊，也有公安問題，大家都期待能改變環境，單元3拆除是里程碑，希望2028年完工。

侯友宜說，單元5、6、7還在都市審議中，其中單元5比較難，還在自辦公聽會，希望在任內拚一下，後續還有永和行政園區、捷運、永和國小3大建設要做。

都更處表示，市府推動「危險建物580專案計畫」，由住都中心先對案件初評、在住戶有共識情形下，協助住戶招商辦理都更，希望讓這些經驗擴展到其他危險建物加速重建。

市議員連斐璠表示，當初市府有承諾，會把文化、生活記憶保存，大陳義胞多集中6、7區，希望能在7區有空間保留文化。市議員許昭興表示，目前公設不夠多，每次推都更都只留幾個小教室，沒有大型集會場所，市府要正視問題。

住戶 侯友宜 都更

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