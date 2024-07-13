新北府中商圈店家出走 雙城計畫盼重振

新北府中商圈地段好，早年聚集很多店家，即使市府提出「府中雙城」改善計畫，盼重振當地經濟，但部分店家仍陸續退租、搬往他處。有業者坦言，最主要是租金太高問題，尤其最怕生意好，房東就會想漲價，老店撐不下去就會轉移陣地，人潮也會隨著店家消失。

府中商圈屬複合消費型，早年更是年輕人聚集地，但近年人潮及店家外移，知名連鎖運動用品店也陸續退租，加上先前疫情影響，店家更是倒的倒。

近幾年民眾發現，許多店家不論大小店面都掛上求租招牌，即使市府推動府中雙城計畫，增加行人徒步區，舉辦活動振興當地經濟，也還是對商圈無助，店家生意不如以往，人潮減少變荒涼。

居民說，以4年前歇業的美華泰府中店為例，在地經營21年，仍因月租超過80萬搬遷，店面空窗至今。

一名店家受訪時說，要不要承租，最主要是租金問題，最怕生意好，房東就會想漲價，老店如果撐不下去就會轉移陣地，人潮也會隨著店家消失。

住商機構新北市區首席協理趙中康指出，府中緊鄰新板特區，是板橋的舊市區，生活機能完備，但近期話題較少，應是較不熱鬧的原因，不過近期房價相對親民，反而吸引不少關注度。

新北市經發局為重新塑造商圈環境，規畫府中雙城計畫，自2023年起除原本府中萬聖節活動外，並透過情人節、府中耶誕市集等議題活動吸引青年族群前往，截至2024年底，市集活動就創造超過1800萬商機。

經發局表示，未來將持續透過商圈輔導、氛圍營造方式，打造地方商圈專屬文化，吸引更多民眾前往，帶動商家進駐，進而活絡商圈經濟。