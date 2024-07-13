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北市中山商圈遭檢舉 喊話專案專簽

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
北市南西中山商圈遭檢舉違反土地使用分區條例，台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會盼市府專案專簽。記者邱書昱／攝影
北市南西中山商圈遭檢舉違反土地使用分區條例，台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會盼市府專案專簽。記者邱書昱／攝影

北市赤峰與南西心中山商圈74間店家遭人檢舉違反北市土地使用分區自治條例條例，恐面臨停業，當地店家、居民及房東盼市府以「專案、專簽」處理，強調商圈消失不僅是經濟衝擊，也影響上千名青年創業者勞動權。針對專案專簽，北市都發局指出，市府會在跨局處會議綜合評估。

赤峰與南西心中山商圈土地使用分區多為「第四種住宅區」，作餐飲、零售等商業使用，須臨接8公尺以上道路，遭檢舉的商圈店家臨接道路多為8公尺以下，路寬不符土管條例規定。

店家、居民及房東組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」昨開記者會表達訴求，包括將本次受影響商家納入專案列管，由各局處輔導同時，也請當地議員協調市府開地方協調會，建立平台。

在地居民、建築工作者許小姐說，停業會剝奪南西中山商圈1千多名青年創業的勞動權，將造成其他商圈的寒蟬效應。也有房東說，民國66年時就有許多外國人到此買貨批貨等，一直以來都是住商混合。

經營服裝設計的香港業者也說，當時與香港朋友創業時，首選就是赤峰街，是提供青年創業、社區鄰居友善，又富有文化創意的區域。

師大商圈也曾因違反土管條例，許多店家遷離，師大商圈理事長許勝雄說，師大商圈當年也與中山商圈一樣，在法規面上碰到巷道不夠寬，修法困難，當初也與住戶關係緊繃，建議市府因地制宜，讓商圈和住戶共好。

都發局表示，市府樂見南西心中山商圈及赤峰商圈商家籌備組織，因住宅區商圈發展蓬勃，與住戶生活產生一定影響，盼商家串聯，與在地居民溝通取得共識後，市府將在跨局處會議綜合評估，包括是否專案專簽等。

都發局指出，目前預計明年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，也會將該商圈所在的「住四」納入考量，是否放寬商業使用。但也舉師大商圈為例，未與在地居民取得共識，因此維持住宅區規定，未能完成都計變更。

住戶 創業 北市 都市計畫

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