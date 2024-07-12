台北動物園今年告別第2隻小貓熊 14歲「YaYa」不敵病魔離世

台北市立動物園小貓熊家族又有成員離開，繼「美可」5月1日離世，14歲的「YaYa」因雙側大腦、左側腦幹呈現多處水腫病變，造成嚴重腦組織腫脹，今天不幸病逝。園方目前照養11隻個體，其中2014年由大陸來到動物園的小貓熊只剩17歲「歡歡」，牠與來自日本20歲「小堇」及「阿暢」處於老齡動物之列，都有保育員細心照顧。

動物園長諶亦聰表示，小貓熊YaYa、美可是年齡相差近2歲、同父異母的姊妹，2014年與雄性個體歡歡，由海峽（福州）大貓熊中心透過雙方合作來到台北市立動物園進行域外繁殖計畫。

諶亦聰說，YaYa、美可2015年先後產下可可、美美、奇奇、妙妙，一群小貓熊寶寶可愛萌樣在當時掀起療癒風潮，也透過小貓熊家族讓社會大眾了解，俗稱小貓熊（Red Panda或Lesser Panda）和大貓熊（Giant Panda）其實是完全不同物種，卻因名稱相近而容易混淆。

動物園指出，YaYa性情相較美可緊張，育幼行為也比較謹慎小心，幼崽們當年都很愛黏著媽媽；YaYa邁入老齡後，例行性健康檢查發現心臟及關節問題，在團隊細心照養下，牠保養得宜、正常活動吃喝。

園方說，YaYa7月3日傍晚起陸續出現精神變差、甚至突發性昏厥，6日麻醉進行斷層檢查後，先透過藥物治療穩定病情，也安排今天前往台大動物醫院進一步MRI檢查。

動物園表示，10日下午開始，YaYa狀況逐漸惡化，從左後肢癱軟到全身無法站立，今天MRI檢查結果發現，牠的雙側大腦、左側腦幹呈現多處水腫病變，造成嚴重腦組織腫脹，腦幹病變亦延伸至頸部脊髓，病況嚴重，最後在獸醫師與保育員陪伴下於今天離世。

美可淋巴腫瘤增大，治療仍不敵病魔，今年5月1日因心臟衰竭離世，享壽15歲，YaYa則於2個月的今天離開。園方說，台北動物園小貓熊家族目前照養11隻、7公4母，包含最年長是日本多摩動物園來台的20歲阿暢、小堇，還有2014年由大陸來到動物園的3隻小貓熊只剩17歲「歡歡」、去年來自日本的新成員4歲未來等。