立委考察淡海新市鎮二期 要求加朝科技園區邁進

立法院內政委員會由立委洪孟楷、蘇巧慧以及召委許宇甄，來到新北市淡水進行淡海新市鎮考察行程。針對淡海新市鎮二期開發進度，以及醫療用地規劃、道路規劃、新設公有市場等議題，並希望淡海新市鎮二期朝向科學園區方向來規劃。

立委洪孟楷表示，國土署今年已啟動區段徵收公益性與必要性評估及地主意願調查，對於進度要求國土署每半年針對淡海二期的開發進度提出報告，讓地方以及立法院都能夠掌握最新的進度，以利後續的搬遷整建安排能夠順利進行，並且二期朝向淡海科學園區方向來規劃。

在地里長表示，淡新市鎮二期範圍廣大，許多地方多年來因禁限建規定，建設困難，也不知何時會辦徵收，居民從年輕等到老。蘇巧慧表示，淡海新市鎮的發展重點除了妥善開發產業園區，讓醫療院所進駐，也需要強化聯外交通路網等基礎建設，完整帶動區域發展。

蘇巧慧也提到，目前新北市住宅區逐漸增加，但缺少產業園區，地方也期待設置產業園區帶動就業機會，可見「淡水行政中心站南側捷運開發區與毗鄰產業專用區」的土地開發案，以及未來淡海新市鎮第二期第一區的產業專用區檢討草案，對淡海新市鎮的發展至關重要，建議中央與地方加速辦理，「讓產業園區成為新北市下一階段最有價值的投資。

另外國土署在環評數據更正後，今年也正式進入都市計畫階段，接下來將與相關部會及新北市政府確認公共設施用地、產業用地及協調醫療用地，接著都市計畫將正式進入審查，區段徵收評估報告也將送審，並隨都市計畫及區段徵收前置作業，地主將會陸續收到通知。立委洪孟楷也期盼中央地方一條心，讓滬尾不僅可以延續過往的榮耀，更要百尺竿頭 更進一步，成為產業發展的重鎮，宜居指數滿分的樂活城市。