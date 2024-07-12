金山海派對活動 商圈鼓勵民眾認識海廢愛地球

暑假期間有不少商圈都辦理暑期活動，而金山區的金山商圈發展協會透過舉辦活動除了要刺激商圈經濟發展，更要達到讓民眾認識海洋廢棄物愛護地球的目標，今年特別籌辦金山海派對活動，民眾只要到金山商圈指定店家消費滿百元就可以集一點，透過集點蓋章認識不同印章所刻畫的海洋廢棄物種類，而集滿四個章就有機會透過戳戳樂活動贏得最大獎ipad一台。

金山商圈發展協會榮譽理事長蔡坤明說，金山有美麗的海洋，希望透過辦活動來吸引更多人關注海洋廢棄物的問題，因此今年暑期的商圈活動，首場次開跑就以金山海派對為主題，邀請大家在觀光、消費之餘也盡自己一份心力守護海洋環境。

特別的是，在這次金山海派對的集點活動中，每一個參與活動商家所給蓋的章都是不一樣的海洋廢棄物，有口罩、電池、漁網、浮標等等，讓民眾在參與集章的過程中認識海廢，也有機會在商圈服務處中，看見許多不同的海廢活化飾品與作品。

金山商圈發展協會榮譽理事長蔡坤明表示，活動從月初開始，這個週末即將進入尾聲，大獎ipad還沒有被帶回家，為此也鼓勵喜愛海洋的親子，不妨趁著週末假日來到金山看海、逛商圈，認識海洋廢棄物，也透過趣味的集章活動把商圈提供的大小獎項給帶回家。另外，月底也將舉辦淨灘活動，歡迎大手攜小手一起來金山守護海洋的環境清潔。