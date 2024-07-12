侯友宜應援新北奧、帕運選手 帶神秘禮物惹一群人鼻酸

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，帕運緊接在8月28日登場，包括曾拿下東京奧運團體銀牌的射箭好手湯智鈞、拿下東奧銅牌的跆拳道漂亮寶貝羅嘉翎等12位來自新北市的子弟兵即將征戰，新北市長侯友宜今特地南下國家運動訓練中心替選手加油，贈送鼓勵金，同場加映選手家人祝福、鼓勵的神祕禮物影片，讓選手們看了一陣鼻酸。

侯友宜和選手、教練圍坐長桌話家常，侯致詞時首先感謝新北市代表國家出賽12位奧、帕運選手、教練和一起陪訓的選手，讓新北市這個城市更偉大。

「一個選手從事專業領域的運動，從小不斷訓練、克服自己壓力、身體傷害，是一條非常漫長的路。」侯友宜表示，很多選手往往無法走到人生的夢想和里程碑，而奧運是全世界選手的夢想，今天能當選中華民國國手已不容易，能代表國家參加奧運更不容易，他與有榮焉，也替選手高興。

侯友宜對選手勉勵指出，你們的人生屢創顛峰，不斷挑戰自己，在頂尖好手中爭一席之地，是個人努力得來，也是每個一起成長的家人、教練和老師，滿滿的鼓勵，但最重要的還是你自己，希望選手在比賽中，讓中華民國國旗在競技場飄揚。

侯友宜在現場和遠在國外訓練的拳擊選手林郁婷視訊，林郁婷信心滿滿地說，「已做好奪牌的準備」。

侯友宜和選手話家常，活動中並帶來神祕禮物，現場播放選手的家人祝福的影片，羅嘉翎看到媽媽在廚房煮滷肉的畫面，忍不住偷偷拭淚，不少人看到因訓練久未見面的父母溫馨加油的喊話影片也為之鼻酸。

新北市參與巴黎奧運的選手包括射箭選手雷千瑩、湯智鈞、戴軒宇、體操選手丁華恬；舉重選手陳玟卉；跆拳道選手羅嘉翎；桌球選手陳思羽。