永和大陳都更案經驗能複製？新北：推危險建物計畫加速重建

新北永和大陳都更案單元3今辦拆除動工典禮，預計2028年完工。居民坦言，自家建物已有傾斜、結構不穩問題，每次有地震都會擔心，也期待完工後入住新家。大陳都更案的成功經驗能否複製？新北市都更處表示，市府已推動「危險建物580專案計畫」，希望能擴展到更多危險建物加速重建。

新北住都中心表示，大陳單元3自2023年11月公告核定後，由新北住都中心駐點工作站同仁全力協助252戶住戶辦理搬遷及點交作業，包括協尋租屋及搬家公司資訊，並維持社區騰空後的環境整潔、每日社區安全巡查等，順利讓全案252戶於短短5個月全數完成搬遷。

都更處表示，在都更案施工期間，住戶需找臨時住所，市府提供住戶租金補貼，住戶在搬遷點交後，分別搬至親人家、中南部老家、永和附近租屋或買房。

居民李小姐表示，大陳地區多數為年長的住戶，原有住宅只有樓梯，對長輩膝蓋負擔大，都更程序啟動後，鄰居間都在討論，期待新房子更趕快完成，在有生之年能夠入住新房。

居民林先生坦言，自家房子除了老舊，部分建物也有傾斜，結構不穩問題，過去若發生地震，都有磁磚掉落或是牆壁龜裂問題，鄰居間都會聊，「萬一發生大地震怎麼辦？」，今年403地震時，大家都很害怕，慶幸是當時住戶都已搬去其他地方。