中山商圈遭檢舉盼專案專簽 北市府：跨局處會議評估

台北市南西中山商圈遭檢舉違反土地使用分區條例，當地店家、居民及房東近期組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，盼市府以專案專簽方式處理，今也開記者會中重申訴求。是否專案列管？台北市都發局今回應，針對商家與住戶溝通情形，市府都會在跨局處會議綜合評估。

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會訴求，盼台北市政府以專案專簽，先將本次受影響商家納入專案列管，再由各局處輔導的同時，也請當地議員協調市府召開地方公聽會建立平台。

都發局表示，市府樂見南西心中山商圈及赤峰商圈商家籌備組織，由於住宅區商圈發展蓬勃，與住戶生活產生一定影響，盼商家串聯後，與在地居民溝通取得共識，市府亦將協助輔導並啟動跨局處會議研議。

都發局指出，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，使符合該原則規定的連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰；其規範由該商圈於2020年1月1日前已設立之商家，達50間以上提出連署文件，目前南西心中山商圈及赤峰商圈已提出申請，都發局將儘速辦理審理作業。

至於南西心中山商圈及赤峰商圈商家建議辦理都市計畫通盤檢討等意見，都發局舉例，2019年市府辦理大安區都市計畫通盤檢討，當時師大商圈曾主張放寬商業使用，但與在地居民未獲共識，而維持住宅區規定，未能完成都市計畫變更。

都發局說，因此都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，北市府預計於明年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。

至於召開地方公聽會建立平台一事，台北市商業處商業輔導科長翁誌麟表示，據了解，由於攤商店家有收到民眾檢舉，因此攤商店家的發展協會發起連署，目前已超過50間連署，不過，由於其中6家攤商有使用明火的狀況，因此商業處負責協助這6間店家，也會舉辦公聽會處理後續事宜，時間尚待相關程序備妥後進行。