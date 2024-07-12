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新北推機車路邊停車3優惠 30天定期票最低299元

中央社／ 新北12日電

新北市8月起針對機車路邊停車推出「定期票」等3大優惠。新台幣399元的定期票可於30天內在新北市路邊停到飽，若以行動支付繳費再降為299元，每月最多為民眾省300元停車費

新北市政府交通局長鍾鳴時今天透過新聞稿表示，新北市機車總數近228萬輛，為紓解機車停車需求，目前在板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等商圈、捷運站及觀光地區路邊機車停車格採收費管理，有效提升周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺說，為減輕民眾停車費負擔，8月1日起推出路邊機車停車3重優惠。首先是「每日一張單」，即同1車輛、同1天停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每天只收費1次。

第2重「路邊機車停車定期票」，民眾30天內可不限次數、路段停放在新北市路邊機車停車格，每張定價399元，自7月22日起開放至新北市路邊停車費查詢服務網申購，可自行選擇啟用日。

第3重優惠則是民眾在路邊停車費查詢服務網申購定期票時，若使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，定期票可再享75折優惠，只要299元；此外，沒有購買定期票者，使用行動支付繳納停車費，也可享有每筆折5元優惠。

許芫綺表示，機車族如果每天都停路邊，以1天20元計算，30天就要600元，購買定期票並以行動支付繳費，每月最多就可省下超過300元停車費。

交通局表示，歡迎民眾多使用Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、悠遊付、icash Pay、全支付及遠傳心生活等10家行動支付APP繳費。如有定期票或相關優惠措施問題，可上交通局網站或撥打1999詢問。

停車格 停車費

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