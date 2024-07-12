蔣萬安：北市盼大巨蛋多元使用 與監院說法一致

監察院因大巨蛋糾正台北市政府，市長蔣萬安今天表示，內政部的回覆很清楚，就是依地方自治條例辦理，而市府面對大巨蛋態度務實，也盼能多功能使用，與監察院說法一致。

監察院糾正台北市政府，因市府漠視台北大巨蛋作為演唱會場地等功能，致紛爭不斷。台北市政府表示，尊重監委指正，將積極改進，以不負國人期待。

蔣萬安今天出席「2024台北國際夏季旅展」，被詢問此事時重申，北市發文內政部後得到的回覆是依照地方自治條例辦理。

媒體詢問是否是因卡在內政部規範不明確，蔣萬安表示，市府積極跟內政部溝通，內政部也回得很清楚，就是回到民國106年的函示內容；等遠雄完成消防驗證，將資料送到市府後，市府就會跨局處審查，依據北市大型群聚活動安全管理自治條例，以及相關規定辦理。

蔣萬安說，他上任後面對大巨蛋就是務實解決問題，積極跟各方協調，第一年年底就讓大巨蛋完工啟用，也舉辦了國際賽事；大家期待的演唱會，市府希望一關關克服困難，也希望大巨蛋能多元使用，做法跟監察院說法一致。