舊北淡線圓山站宿舍 老屋新生再添日式文化體驗

鐵路局北淡線圓山站宿舍老屋新生，在台北市公共運輸處與文化局結合地方合作下，變身為結合日式美食、屋台點心的文化景點，藉由現場歷史及罕見的拱構造展示，再現北淡線風華。

文化局今天指出，鐵路局北淡線（圓山站）宿舍於2010年登錄為北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，公運處偕同建築師事務所及營造團隊初步修復，而後與文化局結合地方共同合作，藉由「老房子文化運動計畫2.0」引進民間團隊創意。

歷經2年整頓及籌備，舊北淡線圓山站宿舍老屋今天正式重新開幕。文化局表示，民眾可到此走訪北淡線昔日風華，品嚐正統的日式關東煮及屋台點心，營運團隊更引進不同種類的日本酒販賣機。

文化局指出，舊北淡線鐵路在1901年通車、1988年走入歷史，部分路段隨後由傳統鐵路改建為捷運。舊北淡線是不少台北人的共同記憶，其中「鐵路局北淡線（圓山站）宿舍」始建年代約在1900年，此宿舍依附著圓山站，提供此站服務人員住宿需求。

建物為典型木構造的日式宿舍，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，並於修復期間發現罕見的拱構造基礎，既保留歲月累積的厚重感，又不失優雅韻味，見證著北淡線的歷史發展。

公運處表示，期望透過現場歷史展陳及罕見的拱構造基礎展示，讓市民更了解北淡線與日式宿舍的風華。

台北市政府副秘書長林哲宏致詞指出，北淡線圓山站宿舍位在圓山轉運站及捷運圓山站旁，感謝國家住都中心及麗寶建設的資金挹注，以「圓山驛」為題，讓歷史建築重獲新生，成為公私協力保存與活化文化資產的典範。

林哲宏表示，盼望結合戶外空間，透過藝文活動與受保護樹木之間的互動，從過去一般的交通轉運站，轉化為歷史文化與藝文氣息的轉運站。