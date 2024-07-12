快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濃濃日式風！鐵路局北淡線圓山站宿舍重生 結合日式美食今開幕

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供

鐵路局北淡線圓山站宿舍於2010年登錄為台北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，初步修復後，北市公運處與文化局結合地方共同合作，歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，替百年建築增添新生命力，也為台北市再添一處新的文化景點。

舊北淡線鐵路在1901年通車、1988年走入歷史，部分路段隨後由傳統鐵路，改建為現在的捷運淡水線。舊北淡線是不少台北人的共同記憶，在旅客或貨物的流通均扮演著重要角色。

北市文化局表示，鐵路局北淡線圓山站宿舍，始建年代約在1900年，此宿舍依附著圓山站，提供該站服務人員住宿需求，為典型木構造的日式宿舍，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，並於修復期間發現罕見的拱構造基礎，保留優雅韻味，見證北淡線的歷史發展。

圓山站宿舍經北市公運處與建築師林雅萍、承熙建築師事務所及鋼成營造團隊完成初步修復，之後後由公運處與文化局結合地方共同合作，由「老房子文化運動計畫2.0」引進民間團隊創意，再由戴小芹建築師團隊接力，活化文化資產，歷時2年後重新開幕。

北市副祕書長林哲宏表示，鐵路局北淡線圓山站宿舍位在圓山轉運站及捷運圓山站旁，是大台北地區多年來的交通轉運要地，公運處陸續辦理歷史調查研究及修復再利用工程，也感謝國家住都中心及麗寶建設的資金挹注，以「圓山驛」為題，讓歷史建築重獲新生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供
鐵路局北淡線圓山站宿舍歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，為台北市再添一處新的文化景點。圖／北市文化局提供

北市 宿舍 建築師

延伸閱讀

「苗栗小松菸」獲歷史建築審議通過 苗栗文化資產破百

老闆宣布退休！ 一週只開3天的頭城美食「老巴中牛肉麵」 8／14結束營業

台灣美食躍上Bar BEER罐身 8款台灣特產罐登場

失聯移工來台半年就販毒！「專賣同鄉」被北市刑大查獲

相關新聞

蔣萬安：北市盼大巨蛋多元使用 與監院說法一致

監察院因大巨蛋糾正台北市政府，市長蔣萬安今天表示，內政部的回覆很清楚，就是依地方自治條例辦理，而市府面對大巨蛋態度務實，...

濃濃日式風！鐵路局北淡線圓山站宿舍重生 結合日式美食今開幕

鐵路局北淡線圓山站宿舍於2010年登錄為台北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，初步修復後，北市公運處與文化局結...

新北228萬輛機車受惠！8月起推路邊停車定期票3優惠

新北市機車總數近228萬輛，交通局8月起推出3大路邊機車停車優惠，包括每日1張單、機車路邊停車定期票及行動支付繳費享折扣...

中山商圈籌組發展協會 師大商圈：鄰里和諧最重要

台北市南西中山商圈日前遭人檢舉違反土地使用分區條例，不免令人聯想到是否成為師大商圈翻版。南西中山商圈所組成的「台北市心中...

大陳單元3今動工拆除 侯友宜：永和還有3大建設要做

新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜今出席活動，並敲磚示意拆除工程啟動。侯友宜表示，「這...

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

新北市人事處今發布人事異動，4名約10職等文官接任各區區長，另淡水區長巫宗仁服務10年期間，推動戶外美術館、文學步道、藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。