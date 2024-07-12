濃濃日式風！鐵路局北淡線圓山站宿舍重生 結合日式美食今開幕

鐵路局北淡線圓山站宿舍於2010年登錄為台北市歷史建築，為北淡線鐵路少數留存的建築之一，初步修復後，北市公運處與文化局結合地方共同合作，歷時2年整頓及籌備，今天重新開幕，結合日式美食、屋台點心、日本酒文化等，替百年建築增添新生命力，也為台北市再添一處新的文化景點。

舊北淡線鐵路在1901年通車、1988年走入歷史，部分路段隨後由傳統鐵路，改建為現在的捷運淡水線。舊北淡線是不少台北人的共同記憶，在旅客或貨物的流通均扮演著重要角色。

北市文化局表示，鐵路局北淡線圓山站宿舍，始建年代約在1900年，此宿舍依附著圓山站，提供該站服務人員住宿需求，為典型木構造的日式宿舍，外牆為雨淋板型式及編竹夾泥牆壁體構造，並於修復期間發現罕見的拱構造基礎，保留優雅韻味，見證北淡線的歷史發展。

圓山站宿舍經北市公運處與建築師林雅萍、承熙建築師事務所及鋼成營造團隊完成初步修復，之後後由公運處與文化局結合地方共同合作，由「老房子文化運動計畫2.0」引進民間團隊創意，再由戴小芹建築師團隊接力，活化文化資產，歷時2年後重新開幕。

北市副祕書長林哲宏表示，鐵路局北淡線圓山站宿舍位在圓山轉運站及捷運圓山站旁，是大台北地區多年來的交通轉運要地，公運處陸續辦理歷史調查研究及修復再利用工程，也感謝國家住都中心及麗寶建設的資金挹注，以「圓山驛」為題，讓歷史建築重獲新生。

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