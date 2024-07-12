新北228萬輛機車受惠！8月起推路邊停車定期票3優惠

新北市機車總數近228萬輛，交通局8月起推出3大路邊機車停車優惠，包括每日1張單、機車路邊停車定期票及行動支付繳費享折扣，其中停車定期票將於22日起開放申購，讓機車族30日內在新北路邊機車收費停車不限路段、次數只要399元。交通局表示，每月最多可省超過300元，減輕停車負擔。

新北交通局長鍾鳴時表示，為紓解機車族停車需求，目前板橋府中商圈、土城海山捷運站及淡水老街等商圈、捷運站及觀光地區的路邊機車停車格採收費管理；經統計收費管理後，平均周轉率從0提升至1.5，減少久停占用狀況，讓機車族更容易找到停車格。

交通局停車營運科長許芫綺說，機車外送員、業務員每天送餐、洽談業務，停車需求大，停車花費也較多，為減輕停車費負擔，第1重優惠為每日一張單，即同一車輛、同一日停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費1次。

其次為路邊機車停車定期票每張定價399元，民眾可自行選擇啟用日，30日內不限次數、路段停放新北市路邊機車停車格。交通局表示，自22日起到新北市路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）買定期票。

交通局表示，第3重優惠為申購定期票並使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，價格再打75折；而沒有購買定期票者，每張機車停車單使用行動支付，每筆也折5元，機車族若每天路邊停車，1天20元、30天就要600元，購買定期票並以行動支付繳費，每月最多可省超過300元停車費。