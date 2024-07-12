中山商圈籌組發展協會 師大商圈：鄰里和諧最重要

台北市南西中山商圈日前遭人檢舉違反土地使用分區條例，不免令人聯想到是否成為師大商圈翻版。南西中山商圈所組成的「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」今天舉辦記者會，強調與師大商圈當初鄰里對立關係不同。師大商圈則表示，法規所面臨的狀況相同，但最重要仍是與在地居民和諧共存。

心中山巷弄發展協會成員表示，今天記者會找來屋主、居民及在地幼兒園老師想要表達出商圈與社區間的友好、共好。至於法規路寬8公尺，南西中山商圈的巷弄比其他商圈或夜市都相對暢通，消防車、救護車都能行駛。

他認為，如果店家們的自律條約對於多數在地居民能接受，商家也維持居住品質，是否能將僵固法規重新檢討。至於營業前應該要查好相關法規，他說，北市府相關局處的資訊不流通，才讓店家們可以營業登記並且做了多年，「大家都說政府都是要出事才想解決問題，所以我們大家出事了，所以我們想改變。」

他強調，南西中山商圈也想替所有北市的商圈發聲，從之前的師大商圈到永康商圈，一次再一次的要求市府通盤檢討，最後還是沒有符合現況的法規，也一次再一次的讓居民與商家造成對立，因此南西商圈改變，想給市府做出典範，商圈與住宅可以共榮共好。

師大商圈理事長許勝雄說，商圈的全盛時期是在2015年前，漸漸地生意下滑，疫情間最慘到一成，目前也僅剩下300多攤。這次南西中山商圈，其實在法規面上都碰到巷道不夠寬的狀況，修法也相當困難，最重要的仍是與住戶間的溝通。