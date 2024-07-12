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中山商圈籌組發展協會 師大商圈：鄰里和諧最重要

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑9成，很多店家都撐不下去關門。本報資料照片
師大商圈近年來近年服飾、美容店家，實已遠多於餐飲店，但生意逐年下降，特別是在疫情當時業績下滑9成，很多店家都撐不下去關門。本報資料照片

台北市南西中山商圈日前遭人檢舉違反土地使用分區條例，不免令人聯想到是否成為師大商圈翻版。南西中山商圈所組成的「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」今天舉辦記者會，強調與師大商圈當初鄰里對立關係不同。師大商圈則表示，法規所面臨的狀況相同，但最重要仍是與在地居民和諧共存。

心中山巷弄發展協會成員表示，今天記者會找來屋主、居民及在地幼兒園老師想要表達出商圈與社區間的友好、共好。至於法規路寬8公尺，南西中山商圈的巷弄比其他商圈或夜市都相對暢通，消防車、救護車都能行駛。

他認為，如果店家們的自律條約對於多數在地居民能接受，商家也維持居住品質，是否能將僵固法規重新檢討。至於營業前應該要查好相關法規，他說，北市府相關局處的資訊不流通，才讓店家們可以營業登記並且做了多年，「大家都說政府都是要出事才想解決問題，所以我們大家出事了，所以我們想改變。」

他強調，南西中山商圈也想替所有北市的商圈發聲，從之前的師大商圈到永康商圈，一次再一次的要求市府通盤檢討，最後還是沒有符合現況的法規，也一次再一次的讓居民與商家造成對立，因此南西商圈改變，想給市府做出典範，商圈與住宅可以共榮共好。

師大商圈理事長許勝雄說，商圈的全盛時期是在2015年前，漸漸地生意下滑，疫情間最慘到一成，目前也僅剩下300多攤。這次南西中山商圈，其實在法規面上都碰到巷道不夠寬的狀況，修法也相當困難，最重要的仍是與住戶間的溝通

許勝雄說，當初師大夜市攤商和居民關係處於緊張，因此更要加強居民溝通、和平相處，同時也建議台北市府，應該要在類似商圈方面能修改調整，因地制宜，讓商圈和住戶共好。

台北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走。本報資料照片
台北市南西心中山商圈、赤峰街商圈鄰近捷運中山站與雙連站，近年發展活絡，卻傳出不少商家遭檢舉不符土管規定恐出走。本報資料照片

住戶 北市府 溝通

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