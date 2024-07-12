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大陳單元3今動工拆除 侯友宜：永和還有3大建設要做

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影

新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜今出席活動，並敲磚示意拆除工程啟動。侯友宜表示，「這是最困難的都更案」，希望在2028年順利完工，還有永和行政園區、捷運、永和國小3大建設要做，才能對永和人交代，讓永和煥然一新，「做好後一定比隔壁更好」。

大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元推動都更案，範圍內房屋老舊產權複雜、人數眾多，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。單元3內除了252個住戶，還有公有新生市場，未來完工後，除翻新市場，也規畫約7千平方公尺的中央公園，為當地帶來大面積綠地及開放空間。

侯友宜表示，大陳都更案說很久，60幾年來，民眾的家又破又舊，巷弄狹小，有公安問題，大家都期待這個地方能改變環境，永和容貌也會更新，也能照顧到大陳義胞。「這是最困難的都更案」，在新生市場最後一晚舉辦惜別音樂會，大家都來見證，總算252住戶完成搬遷，今天開工拆除。

「今天我幹嘛穿西裝？證明大陳這案沒那麼好做，再熱也要穿西裝來看」，侯友宜說，大陳單元3拆除是里程碑，希望2028年順利完工，不可以輸給單元2，後面的單元1、4招商中，要越做越漂亮，不論誰投標，都要公開透明，建構廉政審查平台。

侯友宜表示，單元5、6、7還在都市審議中，速度要加快，不然他交代不了，單元5比較難，還在自辦公聽會，希望在任內拚一下，還有永和行政園區、捷運、永和國小3大建設要做，永和才會起來，拚了就可行，才能對永和人交代，讓永和煥然一新，「做好後一定比隔壁更好」。

新北市議員連斐璠表示，當初市府有對大陳民眾承諾，會把文化、生活記憶保存，大陳義胞多集中6、7區，希望能在7區保留空間，讓後代知道以前有這文化存在。市議員許昭興表示，市府若把大陳單元1到7分回的房子賣出去，總額會超過100億元，但她認為公設不夠多，每次推都更，都只留幾個小教室，沒有大型集會場所，呼籲市府要正視問題。

新北住都中心表示，透過駐點工作站，單元3共252戶在5個月內全數和平完成搬遷。都更處表示，大陳單元2已完工進駐；單元3即將動工；單元6、7審議中；單元5已召開自辦公聽會；單元1、4則由新北住都中心辦理招商中。

新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮。記者江婉儀／攝影
大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元推動都更案，範圍內房屋老舊產權複雜、人數眾多，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。記者江婉儀／攝影
大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元推動都更案，範圍內房屋老舊產權複雜、人數眾多，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。記者江婉儀／攝影
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜今出席活動，並敲磚示意拆除工程啟動。記者江婉儀／攝影
新北永和大陳地區單元3公辦都更案，今舉辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜今出席活動，並敲磚示意拆除工程啟動。記者江婉儀／攝影

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