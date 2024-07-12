淡水10年區長升官 新北發布5文官異動
新北市人事處今發布人事異動，4名約10職等文官接任各區區長，另淡水區長巫宗仁服務10年期間，推動戶外美術館、文學步道、藝術嘉年華等活動，且人口數從15萬成長至20萬，對地方貢獻卓越，升官擔任民政局主秘，人事命令16日生效。
新北市人事處今表示，為應業務需要及人員職務歷練，今日發布4個區公所區長調整，包括蘆洲區公所區長陳炳仲調任淡水區公所區長、鶯歌區公所區長鍾耀磊調任蘆洲區公所區長、石門區公所區長曾明華調任鶯歌區公所區長、八里區公所主秘陳明惠調任石門區公所區長。
現任淡水區長巫宗仁則已服務10年，10年間不僅人口從約15萬成長至約20萬，對地方藝文、社會福利推動貢獻卓越，在此次例行性人事異動中升任民政局主秘。
接任淡水區長的現任蘆洲區長陳炳仲，任內北環段捷運開始施工，湧蓮寺慈善大樓也動工，績效不俗。
人事處表示，此次人事異動只是例行性異動，今異動發布後，16日派令開始生效。
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