快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市人事處今發布人事異動，淡水區長巫宗仁服務10年對地方貢獻卓越，升官擔任民政局主秘，人事命令16日生效。圖為淡水漁人碼頭。記者李定宇／攝影
新北市人事處今發布人事異動，淡水區長巫宗仁服務10年對地方貢獻卓越，升官擔任民政局主秘，人事命令16日生效。圖為淡水漁人碼頭。記者李定宇／攝影

新北市人事處今發布人事異動，4名約10職等文官接任各區區長，另淡水區長巫宗仁服務10年期間，推動戶外美術館、文學步道、藝術嘉年華等活動，且人口數從15萬成長至20萬，對地方貢獻卓越，升官擔任民政局主秘，人事命令16日生效。

新北市人事處今表示，為應業務需要及人員職務歷練，今日發布4個區公所區長調整，包括蘆洲區公所區長陳炳仲調任淡水區公所區長、鶯歌區公所區長鍾耀磊調任蘆洲區公所區長、石門區公所區長曾明華調任鶯歌區公所區長、八里區公所主秘陳明惠調任石門區公所區長。

現任淡水區長巫宗仁則已服務10年，10年間不僅人口從約15萬成長至約20萬，對地方藝文、社會福利推動貢獻卓越，在此次例行性人事異動中升任民政局主秘。

接任淡水區長的現任蘆洲區長陳炳仲，任內北環段捷運開始施工，湧蓮寺慈善大樓也動工，績效不俗。

人事處表示，此次人事異動只是例行性異動，今異動發布後，16日派令開始生效。

淡水 鶯歌區公所

延伸閱讀

影／新北電動車系列座談開跑 指引既有公寓大廈充電樁

新北危樓580專案首案 安坑海砂屋社區啟動公辦都更

輕軌覓河紅樹情挑 淡水旅學堂邀體驗水筆仔裏蜜

淡水公所暑期作文學習營開跑 學生快樂學寫作

相關新聞

極端天氣效應 雙北陷強降雨致災威脅

極端天氣造成雙北頻傳強降雨，台北前天63處積淹水，災情集中信義、南港區，有里長帶著里民從下午清淤到夜裡；新北市板橋區浮洲...

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

新北市人事處今發布人事異動，4名約10職等文官接任各區區長，另淡水區長巫宗仁服務10年期間，推動戶外美術館、文學步道、藝...

漠視台北大巨蛋演唱會需求遭監察院糾正 蔣萬安回應了

監察院昨針對台北市政府未能正視大巨蛋有多元化複合使用之需求，本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使...

中山商圈盼北市府專案專簽 憂商圈消失衝擊千名青創

廣受國內外遊客喜愛的台北市南西中山商圈，日前遭人檢舉違反土地使用分區條例。當地店家、居民及房東近期組成「台北市心中山巷弄...

減碳 台塑落實綠色辦公、邁達特員工搭綠運具

基北北桃四市攜手推出「我的減碳存摺」全民運動，昨並舉行交流論壇，頒發今年第二季累計減碳量前5名企業。獲獎企業各有減碳創新...

飆到43度 雙北臨時犬舍高溫難耐

極端天氣頻傳高溫，北市動物之家重建中，臨時搭建的「犬五舍」用帆布作屋頂，高溫曝曬平均溫度最高達43度，新北瑞芳動物之家正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。