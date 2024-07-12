漠視台北大巨蛋演唱會需求遭監察院糾正 蔣萬安回應了

監察院昨針對台北市政府未能正視大巨蛋有多元化複合使用之需求，本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷，糾正北市府與內政部。台北市長蔣萬安上午受訪指出，北市府希望大巨蛋能夠多元使用，其實這樣的做法，跟監察院目前提出的說法是一致的。

蔣萬安上午出席台北國際夏季旅展受訪，針對台北大巨蛋昨遭監察院糾正，是否北市府跟內政部都有責任？蔣萬安說，新市府團隊上任後，其實面對大巨蛋各項的問題，就是秉持務實面對解決問題，所以他上任後，跟各方積極地溝通協調，同時在上任後第一年年底，大巨蛋就可以完工啟用，而且也舉辦了國際賽事。

蔣萬安說，接下來包含大家期待的舉辦演唱會，北市府也積極地溝通，也感謝市議會的協助，北市府再次發文內政部，回覆市府就照地方自治的大型活動群聚條例來辦理，市府都希望一關一關地克服困難，積極溝通，希望大巨蛋能夠多元地使用，其實這樣的做法，也跟監察院目前提出的說法是一致的。

至於關鍵是不是內政部沒明確規範？蔣萬安說，其實市府也積極跟內政部溝通，內政部其實也回覆地很清楚，就是回到民國106年當時的函示，所以市府接下來就會在遠雄完成消防安全驗證之後，將資料送到市府，市府就會跨局處審查，依據大型群聚活動管理自治條例相關的規定來辦理。

媒體也關心雙城論壇舉辦時間？是不是在7月底？蔣萬安說，只要一切確定，就會跟大家來說明。