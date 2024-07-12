中山商圈盼北市府專案專簽 憂商圈消失衝擊千名青創

廣受國內外遊客喜愛的台北市南西中山商圈，日前遭人檢舉違反土地使用分區條例。當地店家、居民及房東近期組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」盼市府以專案專簽方式處理，今天記者會中重申訴求，也強調若商圈消失面臨的不僅是經濟衝擊，也影響這裡1千多名青年創業者勞動權。

經營獨立書店的黃姓老闆指出，目前收到檢舉的店家有74間，因此已向北市社會局成立「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，一同推動營業時間、餐飲油煙、噪音、交通等多方面規範自律，改善住宅區的衝擊影響。

經營早午餐店家的Peggy說，當時整條街只有這間早午餐店，左鄰右舍們都很可愛會來捧場喝個咖啡，加油打氣，就連房東阿姨也很疼惜，會幫忙倒垃圾，要她先照顧好客人，慢慢經營努力之下做起成績，不料卻碰上疫情，但是她堅信南西商圈會好起來，因而堅持留了下來。

身為房東的張先生也說，民國66年時，街區巷弄不少貿易公司進駐，更有許多外國人到此買貨批貨等，一直以來都是商業區和住宅區混合。經營服裝設計的香港業者透露，南西中山商圈是香港人來台旅遊第一選擇，因此，當時與香港朋友創業時，首選就是赤峰街，「這裡也是提供青年創業、社區鄰居友善、又富有文化創意的區域。」

除了餐飲業及服飾業，社區教保中心的陳姓老師也分享，中心內的55名幼兒都會帶著小朋友們探索巷弄文化、歷史，尤其大溝渠的文化藉由課程導覽機會，走讀整個社區，同時店家們也會提供空間，讓孩子的作品們有機會展覽，家長也能到店家了解孩子們成長，體現出社區居民、店家、教學的互助合作。

身為在地居民、建築工作者的許小姐說，遭檢舉的不僅是店家，身為房東沒有善盡管理維護之責，也有可能會受開罰10萬元，因此即時房東力挺，但是礙於法規等壓力也不得已得解約的狀況，另一方面則是剝奪了南西中山商圈1000多位青年創業的勞動權，甚至造成其他商圈的寒蟬效應。

許小姐也說，在地的房東多為高齡長輩，房子多半是年輕打拚時的起家厝，因此會特別篩選租客是否愛戴房屋，同時也很鼓勵青年創業，「偶爾回來走走，看到房客生意冷清時，還會幫忙招攬，互動很緊密之餘，收租也多一分養老收入，鮮少有都市更新的誘因。」