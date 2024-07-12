飆到43度 雙北臨時犬舍高溫難耐

極端天氣頻傳高溫，北市動物之家重建中，臨時搭建的「犬五舍」用帆布作屋頂，高溫曝曬平均溫度最高達43度，新北瑞芳動物之家正在施工中，臨時犬舍又熱又不通風，酷熱環境讓犬隻身心俱疲，甚至互咬受傷。雙北動保處均表示，已添購工業用電扇及水冷扇等設備改善高溫。

犬五舍共79隻狗，預估至少2至3年才能搬回重建園區，民眾黨議員陳宥丞說，接獲民眾陳情後，用紅外線熱影像儀測量後，犬五舍內部平均高達40至43度，加上通風不佳，目前犬舍僅靠2台強風扇及一台地上型冷氣運作，降溫效果趨近於零，「臨時犬舍原本立意良善，高溫欠缺配套，讓動物比在外流浪還要可憐。」

北市動保處表示，目前規畫犬五舍的降溫措施，包括規畫放掛壁式電扇15台、大型工業電扇8台及水冷扇3台以改善排風系統，後續將於上加蓋黑色帆布及裝兩台冷氣設備增加排風，前年5月潭美街舊址搬遷至中繼園區，至今沒有犬隻因熱衰竭而致死案例，動物之家獸醫師、照護員以及清潔人員會隨時因應高溫氣候照顧收容動物。

瑞芳動物之家的臨時犬舍也用鐵架跟帆布搭建，收容60多隻狗，有訓犬師證照的粉專「狗族的人」發文指出，臨時犬舍又曬又不通風，酷熱環境讓狗狗們身心俱疲、失控失序，本來個性平穩的狗，都開始發狂，甚至彼此互咬到肚破腸流。

新北動保處表示，互咬事件發生在6月底，一隻黑狗因較弱勢被其他狗咬，肚子有1公分的傷口，送醫無大礙，現住在獨立籠；由於近日天氣炎熱，已添大型風扇及涼電扇，並協助將部分犬隻遷移至其他收容所減少收容壓力，也協調請營造商近期挪出新建犬舍部分空間，讓犬隻先入住。