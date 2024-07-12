極端天氣效應 雙北陷強降雨致災威脅

極端天氣造成雙北頻傳強降雨，台北前天63處積淹水，災情集中信義、南港區，有里長帶著里民從下午清淤到夜裡；新北市板橋區浮洲地區日前也大淹水，雙北居民均感「淹水恐懼」。雙北市府指出，短時間強降雨造成淹水，將加強致災地區排水能力。

國家級警報昨又大響，雙北、基隆市都在大雷雨警報範圍內。基隆市七堵區堵南1-1地下道涵洞淹水緊急封閉，一小貨車拋錨在內，駕駛說，當時水淹到大腿處。

前天下午一場暴雨，南港、信義區許多道路汪洋一片，車子涉水前行，許多人家中也淹水，甚至積水達50公分以上；昨下午大雨雖未釀災，但已讓居民感嘆，「身處在低窪地區，對淹水有莫名恐懼感。」

「最近兩年都沒淹水。」北市信義區六合里里長陳盈如表示，推估有幾處正在施作水溝工程，強降雨一來排水不及釀災，前天還有山坡灌下來雨水淹到吳興街，有住戶地下3樓遭黃濁雨水襲擊，獨居長輩更是苦不堪言，清淤到晚上11時都清不完，真的無能為力，市府應通盤解決強降雨問題。

「異常短時強降雨，已超過全市容受力。」市長蔣萬安昨說，以信義區挹翠山莊測站為例，前天10分鐘就累計34毫米，面對極端天氣，北市府接下來幾年預計要投入數十億元，將北市整體降雨容受力提升到88.8毫米。

水利處表示，信義區水溝工程皆有作排水設施，積淹水主要是瞬間強降雨且靠近山區所致；前天多數地區雨勢趨緩後均能1小時內退水，針對前天致災地點，會積水調查、調整排水設施，抽水站操作人員也持續戒備。

板橋浮洲地區當年因地下管線施作受限地形等因素，管線曲折，近年每逢短時強降雨就易積淹水，7月9日板橋區一級淹水警戒，僑中二街浮洲車站周邊、大觀路2段地下道往樹林方向等，積水一度達半個輪胎高，引發民眾恐慌「怎麼又淹了？」

僑中里長柯秀月說，當初雨水管線設計就有問題，幾乎每次大雨都積水；議員劉美芳會勘指出，浮洲地區若要等都市計畫才能改善設施，「遠水救不了近火」，應將此地列重點治水區，不要每次下雨，居民都要擔心。

新北水利局指出，9日40分鐘下了70毫米以上，每10分鐘雨量都逾23.5毫米，導致暫時性積水，會加強清疏側溝；目前已完成大觀路1段38巷與僑中二街口浮洲車站周邊排水改善，更新側溝及集水井，並完成僑中二街排水改善。