減碳 台塑落實綠色辦公、邁達特員工搭綠運具

基北北桃四市攜手推出「我的減碳存摺」全民運動，昨並舉行交流論壇，頒發今年第二季累計減碳量前5名企業。獲獎企業各有減碳創新作為，包括公司逾5成員工搭乘公共運輸工具上下班，員工可彈性上下班或在家上班，都助攻減碳。

4位北台市長昨連袂出席論壇，台北市長蔣萬安說，「我的減碳存摺」全民運動邁入第二年，今年已逾20萬人次參與，他呼籲多一些企業鼓勵員工參與，減碳更有力。北市府也加碼提供5張「台北捷運VVIP卡雙年卡」兩年無限次搭乘北捷，以及5張「北北桃YouBike不限次數前60分鐘免費VVIP票卡」，作為抽獎禮品。

新北市長侯友宜則表示，新北平均每月約有7萬5000多人響應「我的減碳存摺」活動，累計減碳約2300噸，市民參與除能抽大獎，更能加速新北達到2030年減碳30%目標。他並表示，新北選定八里作為淨零碳排示範區，管制碳排量高的大貨車進入，設置YouBike、電動車等，由政府帶頭，未來會一區一區執行。

桃園市長張善政說，全台500大企業中三分之一落腳桃園，因此首重產業轉型，桃園已加入脫煤者聯盟，去年TPASS都會通定期票推出後，現積極部署YouBike2.0E，桃園的公共運輸習慣正在改變。

基隆市長謝國樑表示，預計在2到3年內，老舊公車汰換成為減碳電動大型公車，朝淨零碳排努力。

多家企業分享自家減碳經驗，內湖的邁達特數位公司面對尖峰時段塞車，逾5成員工搭乘綠運具通勤，也宣布員工可在不同時段彈性上下班；甚至連面試新人都採線上視訊。

台塑企業則落實綠色辦公，結合內部碳定價等手法減碳，玉山銀行利用民眾愛看存摺習慣，為信用卡友開發碳存摺，讓每筆消費都能顯示正負碳足跡，強化民眾的減碳意識。