安坑民安社宅才新建...牆面就掉漆？新北城鄉局否認

新北力推社宅，尤其在新興熱門地區更引關注，其中位於安坑的民安社宅卻被民眾發現滿滿「掉漆」，白白牆面都是一條條水泥色橫條。新北城鄉局澄清，這並非外牆油漆脫落，而是落架後將不平整處打磨改善，後續會再整個順平上漆，預計於8月完成。

民眾反映，政府蓋社宅是美意，但外觀才弄好，陽台漆就變一條條水泥色，看來是嚴重掉漆情況，不知道是否正常，覺得週邊的社區蓋得很好，政府花了錢蓋社宅，卻不能確保品質，這反而敗壞了社區形象。

話題於社群上在地社團引發討論，民眾分別也說「正常，久了習慣就好」、「真～掉漆！」、「都沒問題，才是不正常的」、「施工品質真是⋯」、「再來就漏水、水泥剝落⋯」。