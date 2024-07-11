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影／新北電動車系列座談開跑 指引既有公寓大廈充電樁

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影

新北市府力推綠色電動運具，也打造電動車產業聚落，預計今下半年將有一系列活動，今於寶高智慧園區舉行趨勢座談，不少里長、社區管委會也到場關心，盼政府協助公寓大廈電動車充電樁需求，新北工務局也於現場說明法規及相關流程。

新北經發局規畫今年以電動車產業發展為主題，舉辦一系列活動，包括「電動車趨勢座談」、「國產電動車分享會」及「智慧車輛產業鏈展」等3大活動；今首場活動談產業趨勢，吸引不少里長及社區主委到場關心情況，現場還展示電動車試乘，氣氛熱絡。

經發局副局長盛筱蓉表示，新北力推電動運具產業，擁有超過50家電動車相關企業，新店寶高園區更有整車設計與完整的系統供應商，連結其它區打造「電動車產業鏈實力」，也因為企業群聚效力，吸引許多企業進駐，也讓更多民眾關心電動車應用情況。

中和區壽德里長張宗正指出，現在許多公寓大廈有需求，但民眾資訊卻不清楚，希望能有更多說明及措施，方便民眾安裝電動車充電樁。新北工務局公寓大廈管理科人員也到現場就既有公寓大廈設電動車充電設備相關法規與輔導詳細說明，並指出已增設電動車充電設備指引，即便沒有電動車的民眾，若有裝設相關設備，也能提升停車位價值。

經發局補充，後續還有「國產電動車分享會」及「智慧車輛產業鏈展」兩場活動，預計於今年第3季及第4季舉辦，讓民眾更了解電動車產業及生活應用相關情況。

寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，吸引不少民眾到場。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，現場展示電動車。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，現場展示電動車。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，經發局副局長盛筱蓉致詞。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區舉行電動車趨勢座談，經發局副局長盛筱蓉致詞。記者李成蔭／攝影

公寓 管委會 車位 電動車

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