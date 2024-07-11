連人都待不住…瑞芳之家臨時收容所悶熱不通風 動保處緊急添購水冷扇
新北市瑞芳動物之家正在施工中，但有訓犬師證照的粉專「狗族的人」發文指出，瑞芳收容所臨時犬舍又熱又不通風，酷熱環境讓狗狗身心俱疲，甚至狗狗之間還互咬受傷。新北市動保處表示，已添購工業用電扇及水冷扇，也協調請營造商近期挪出新建犬舍部分空間，讓犬隻先行入住。
該篇貼文提到，瑞芳收容所正在改建的最後一哩路，幸運的話可在9月底完工，但臨時犬舍熱到爆炸，又曬又不通風，連人類都待不住，只要上去一趟絕對會是中暑下山，酷熱環境讓狗狗們身心俱疲、失控失序，本來個性平穩的狗，都開始發狂，個性緊張敏感的，更是彼此互咬到肚破腸流。
針對狗狗互咬狀況，動保處表示，該案事發時間為6月底，先前一隻黑狗和室友居住，因比較弱勢被其他狗咬，肚子有1公分的傷口，並非是貼文所說肚破腸流，黑狗經過送醫目前已無大礙，現住在獨立籠。
動物之家為何會由動保團體介入照顧？動保處表示，由於人力有限，今年是首次嘗試，由動保團體協助照顧動物，幫忙找訓犬師，1位動保員協助行政文書作業及1位獸醫師協助管制醫療業務，所有經費都由動保處出資，今年初標案發包，4月1日正式啟動。
動保處長楊淑方昨日到瑞芳收容所查看現場狀況，動保處說明，瑞芳動物之家目前還在施工中，原本收容的動物，從今年4月起，委由台灣防止虐待動物協會（TSPCA）照護，動物先暫時安置在臨時收容所，目前有60多隻狗。
動保處表示，由於近日天氣炎熱，已增添設置大型風扇及涼電扇，並協助將部分犬隻遷移至其他收容所減少收容壓力，也協調請營造商近期挪出新建犬舍部分空間，讓犬隻先行入住。
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