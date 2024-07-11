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新北出口拓銷團印度參展 創造逾3億元商機

中央社／ 新北11日電

新北市政府邀20家企業組成出口拓銷團，前往印度和士耳其參展及拜會，拓展南亞及中東市場，首站參與「印度台灣形象展」就獲得不錯成果，初估創造逾3億元新台幣的商機。

新北市政府經發局表示，為提升新北企業競爭力，特別整合全市20家資通訊、電子與機械製造和醫療保健等各領域企業，組成出口拓銷團，由副市長朱惕之與經發局長何怡明率隊出訪。

經發局表示，拓銷團首先參加外貿協會8日到10日在印度新德里舉辦的「2024印度台灣形象展」，設置「新北館」攤位，吸引不少在地業者洽詢，市府希望以團體合作模式，共同開拓南亞市場的跨國合作契機。

經發局表示，有業者過去在台灣透過通訊軟體交流的印度潛在買主，這次特別從孟買搭機至新德里進行面對面商談，成為業者來印度參展的最大收穫之一。

經發局表示，新北市出口拓銷團首站印度就取得的佳績，初估參展所創造商機逾3億元。還陸續安排拜訪印度協會、印度商工總會及印度德里地區台灣商會等單位，以增加業者對印度市場的了解。

經發局表示，拓銷團後續將於13日前往土耳其辦理貿易洽談會，希望透過多元的交流拓展潛在商機，增加台商與國外廠商合作機會，為前進中東市場奠定基礎。

印度 台商 新德里

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