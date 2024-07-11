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汐止萬安47號演習協調會 著重防空避難設置使用

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
因應今年度軍民聯合防空「萬安47號」演習，北部地區將於7月23號下午1點30分到2點實施，汐止警分局召開協調會共同宣導。圖／觀天下有線電視提供
因應今年度軍民聯合防空「萬安47號」演習，北部地區將於7月23號下午1點30分到2點實施，汐止警分局召開協調會共同宣導。圖／觀天下有線電視提供

因應今年度軍民聯合防空「萬安47號」演習，北部地區將於7月23號下午1點30分到2點實施，汐止警分局在今(11)日下午邀請汐止區公所、義警民防和汐止區各里長等召開協調會共同宣導，今年度除了人車和燈火管制之外，這次也特別著重在防空避難處所的設置和使用。

近期兩岸情勢不明，戰爭也許遙不可及，但是不應該鬆於防備，透過萬安47號演練讓全國民眾保持高度防衛意識，時刻警覺，平時多了解生活環境附近的避難設施，才能在戰爭不幸發生的時候，確保生命財產安全。

汐止警分局長黃國政表示，這次演習的重點，除了燈火和人車管制，這次避難防空處所的設置和使用是一大重點，汐止的防空避難處所都在地下室，也都有貼新式的標誌，演習開始的時候，要配合民防法將柵欄或是鐵捲門開啟，提供民眾避難，這是戰事發生時最重要的避難措施。

演習當日將會發放防空警報，手機也會收到國家級警告，請民眾不要慌張，務必配合相關人車及燈火管制措施，在外民眾也請配合警察進行防空疏散避難演練，若不配合將可能受到相關罰則。

民防 汐止 演習

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