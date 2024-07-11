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瑞芳溫心天使教育訓練 盼照亮社區每一個角落

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所舉辦113年溫心天使高風險家庭服務方案教育訓練課程活動，盼照亮每一個角落。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所舉辦113年溫心天使高風險家庭服務方案教育訓練課程活動，盼照亮每一個角落。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所於今(11)日舉辦113年溫心天使高風險家庭服務方案教育訓練課程活動，邀請各里長和里內的溫心天使們來上課，課程內容主要是認識高風險家庭及服務技巧的操作與運用，並使溫心天使的種苗能夠擴散，照亮每一個角落。

本次邀請到新北市政府社會局專門委員林坤宗、瑞芳社福中心社工督導黃凱威、新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導陳秀紋、新北市政府社會局身心障礙福利科督導晏安平、衛福部社區防暴宣講師黃則成、新北市政府衛生局失智守護天使講師吳佩融來為大家上課。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區公所每年都會定期舉辦教育訓練，邀請講師分享身障家庭關懷、家庭暴力及性侵害、精神病去汙名化等了解與防範，目的希望大家在面對高風險家庭時，能具有更多專業知識。

吉慶里里長簡惠麗表示，透過這次教育訓練也讓大家都能複習一下，如何給予這弱勢家庭最恰當的協助，讓他們可以獲得即時的幫忙，給孩子一個安全的社會，讓瑞芳區成為一個幸福的區域，今天的課程滿載而歸。

家庭暴力 弱勢家庭 教育訓練 瑞芳

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