瑞芳溫心天使教育訓練 盼照亮社區每一個角落
瑞芳區公所於今(11)日舉辦113年溫心天使高風險家庭服務方案教育訓練課程活動，邀請各里長和里內的溫心天使們來上課，課程內容主要是認識高風險家庭及服務技巧的操作與運用，並使溫心天使的種苗能夠擴散，照亮每一個角落。
本次邀請到新北市政府社會局專門委員林坤宗、瑞芳社福中心社工督導黃凱威、新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導陳秀紋、新北市政府社會局身心障礙福利科督導晏安平、衛福部社區防暴宣講師黃則成、新北市政府衛生局失智守護天使講師吳佩融來為大家上課。
瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區公所每年都會定期舉辦教育訓練，邀請講師分享身障家庭關懷、家庭暴力及性侵害、精神病去汙名化等了解與防範，目的希望大家在面對高風險家庭時，能具有更多專業知識。
吉慶里里長簡惠麗表示，透過這次教育訓練也讓大家都能複習一下，如何給予這弱勢家庭最恰當的協助，讓他們可以獲得即時的幫忙，給孩子一個安全的社會，讓瑞芳區成為一個幸福的區域，今天的課程滿載而歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言