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退休礦工慰問金申請 平溪公所下里受理申請

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
新北市政府持續發放退休煤礦工慰問金，平溪區公所為體恤民眾舟車勞頓，也特地安排下里駐點服務。圖／觀天下有線電視提供
新北市政府持續發放退休煤礦工慰問金，平溪區公所為體恤民眾舟車勞頓，也特地安排下里駐點服務。圖／觀天下有線電視提供

為了關懷年邁礦工，新北市政府持續發放退休煤礦工慰問金，今年已連續發放第12年，一樣在7月開放申請，符合資格者，享有每年一次2000元的慰問補助金，皆統一直接匯入帳戶。平溪區公所為體恤民眾舟車勞頓，也特地安排下里駐點服務。

平溪區區長李天民說，截至112年7月底受理截止日，平溪區共有569名經市府核定具慰問金補助身分之民眾，每年領取煤礦工慰問金補助2000元。今年七月起將受理新申請，希望如有符合資格但尚未申請之民眾，可以前來申請，享有礦工應有福利。

市議員林裔綺表示，新北市退休煤礦工慰問金，已經連續發放第12年，今年七月一樣開放新申請，皆統一直接入帳戶，每年可獲得2000元慰問金，在中秋節當天就會陸續將款項撥入帳戶。

中秋節 平溪

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